Западная и Восточная Германии не объединились бы без русских, заявил вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики. Об этом сообщает телеканал ZDF.

«Бывшие граждане ГДР (Германской демократической республики) осознают вклад друзей из России в объединение страны, а также то, что русским удалось предотвратить убийства и вмешательство охранного полка МГБ «Феликс Дзержинский», — заявил политик.

По словам Кубики, именно поэтому на территориях бывшей Восточной Германии большинство жителей выступают за ослабление или снятие антироссийских санкций. На Западе же против санкций только 30% населения.

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Он добавил, что бывшие жители Германской демократической республики (ГДР) и СССР связаны эмоционально, поскольку советские граждане тесно общались с «восточными» немцами.

«В отличие от тех, кто проживал на Западе, который отстранился, немцы с востока понимали, какой ущерб нанесла Германия России как в Первой, так и во Второй мировых войнах», — резюмировал Кубики.

Он также подчеркнул, что Москва и Берлин должны стремиться к взаимопониманию и сотрудничеству друг с другом.

Официально объединение Германии произошло в октябре 1990 года: в состав Федеративной республики Германия (ФРГ) вошли ГДР и Западный Берлин. За год до этого пала Берлинская стена — один из наиболее мрачных символов «холодной войны».

Восток действительно часто выступает за восстановление хороших отношений с Россией — причем на весьма высоком уровне. В середине июля премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что антироссийские санкции должны быть отменены.

«Важно урегулировать конфликт на Украине, и мы должны все для этого делать, однако санкции ни на шаг не продвинули нас здесь вперед», — подчеркнул немецкий политик.

Он отметил, что земли Восточной Германии «делают ставку» на сотрудничество с Российской Федерацией. По его словам, поддержка ФРГ строительства газопровода «Северный поток — 2» — правильный шаг, после которого должна последовать отмена санкций.

Кречмер добавил, что возвращение России голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — тоже верное решение.

В начале июня Михаэль Кречмер уже предлагал отменить антироссийские санкции. Соответствующее заявление он сделал после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он подчеркнул, что Саксония страдает от санкций против России. В Германии саксонского премьера подвергли жесткой критике. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что антироссийские санкции являются ответом на действия РФ в Крыму и восточной Украине, и пока действия российской стороны не поменяются, «пространства» для изменения экономического сотрудничества не будет.

Тем не менее, 72% жителей регионов, ранее входивших в ГДР, хотят улучшения отношений с Россией — таковы результаты опроса, проведенного изданием Der Tagesspiegel. Также немцы сетуют, что отношения с РФ показывают все признаки новой «холодной войны».

Сравнительный опрос был проведен в регионах, относившихся до октября 1990 года к западной и восточной частям Германии. В итоге в ФРГ за возобновление полноценных отношений с Москвой выступили 54% опрошенных. Тогда как в условной ГДР дружбы с Россией хотят 72% респондентов.

Немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН заявил, что федеральные земли Германии страдают от недостатка инвестиций.

«У нас экономика не настолько связана с политикой. Вся система уже давно создана. Главная проблема сейчас для правительства — это на земельном уровне найти инвестиции. Поэтому в восточных землях, в бывшей ГДР, все министры выступают за отмену санкций в отношении России, они от этого много потеряли», — отметил он.

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в свою очередь заявил ФАН, что с экономической точки зрения интеллектуальный и инновационный потенциал Германии только выигрывает от максимальной кооперации с Россией, являющейся как большим рынком сбыта немецких товаров, так и надежным поставщиком энергоносителей и сырья.