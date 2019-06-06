«Размытые сигналы»: Лавров о встрече Зеленского и Путина

Для новой встречи в «нормандском формате» лидеров России, Украины, Германии и Франции нужно выполнить договоренности, достигнутые ранее на подобных саммитах. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью РБК.

«Поэтому перед тем, как собираться <...> в очередной раз, надо как минимум с уважением отнестись к этому форуму и оформить в юридическом смысле то, о чем договаривались раньше», — заявил глава МИДа.

За последние четыре года были согласованы разведение вооружений и воинских подразделений «в трех пилотных районах» на линии соприкосновения сторон в Донбассе. Кроме того, участники формата согласовали закон об особом статусе Донбасса и проведение выборов на этой территории. Однако на бумаге эти договоренности так и не были оформлены, подчеркнул министр.

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«Нормандский формат» — это дипломатическая группа высокопоставленных представителей РФ, ФРГ, Украины и Франции, призванная урегулировать ситуацию в Донбассе и решать проблемы исполнения минских соглашений, передает НСН.

Лавров также полагает, что говорить о встрече президентов России и Украины Владимира Путин и Владимира Зеленского «преждевременно».

«Оттуда [из Киева] звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией», — отметил министр.

Пока у Зеленского действительно нет четкой позиции по урегулированию в Донбассе.

Ранее он говорил о необходимости провести референдум о формате переговоров с Россией по вопросу Донбасса, но затем отказался от этой идеи. В Кремле, между тем, подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта и переговоры нужно вести непосредственно с руководством непризнанных республик. Это, к слову, подразумевают минские соглашения, однако Киев систематически уклоняется выполнять политическую часть своих обязательств, на что неоднократно указывала Россия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также заявил, что для проведения встречи лидеров «нормандской четверки» необходимо понимание, что Киев готов выполнять минские договоренности.

По его словам, разговоры о проблеме невыполнения минских договоренностей возобновились с приходом к власти на Украине нового президента. Представитель Кремля отметил, что необходимость в переговорах по урегулированию в Донбассе существует, в том числе в переговорах в «нормандском формате».

«Вместе с тем для того, чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо <...>, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение минских договоренностей, идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик», — сказал Песков.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, еще в апреле заявил, что ему «ничего не известно» о своем участии в переговорах в формате «нормандской четверки». Вопрос Путину об участии в таких переговорах задали в связи с заявлением украинского президента Петра Порошенко, что встреча пройдет в ближайшее время.

Путин подчеркнул, что с российской стороной никто не обсуждал проведение переговоров в таком формате.

«В моем рабочем графике этого нет», — подытожил тогда Путин.

5 июня Зеленский в ходе брифинга с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом по итогам переговоров в Брюсселе заявил, что Киев готов к переговорам с Россией и выполнению минских договоренностей, сообщает ФАН. Кроме того, заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко заявил, что Зеленский не исключает возможность проведения телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, комментируя возможность переговоров с Киевом, отметил, что «шарик на их стороне». Глава российского правительства подчеркнул, что администрация Зеленского пока не предпринимала действий, направленных на улучшение отношений с Москвой.