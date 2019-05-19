Устал скрываться? Подручный Януковича вернулся на Украину

Бывший заместитель главы администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов вернулся на Украину после пяти лет изгнания. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале, передает ФАН.

«Друзья, больше пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, покинувшим Украину, — пора возвращаться, строить и восстанавливать. Привет, моя дорогая Родина!» — написал Портнов.

Кроме того, он опубликовал фотографию, на которой стоит возле микроавтобуса в киевском аэропорту Борисполь.

Ранее телеканал «112 Украина» сообщил, что Портнов консультировал команду избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросу возможного роспуска Верховной рады. Однако в штабе нового главы государства информацию о сотрудничестве с бывшим сподвижником Януковича не подтвердили.

До госпереворота в 2014 году Андрей Портнов работал замглавы президентской администрации. После победы «евромайдана» он уехал в Австрию, где прожил пять лет. После победы на президентских выборах Владимира Зеленского, бывший чиновник объявил о намерении вернуться на родину.

Портнов родился в Луганске в 1973 году, работать в украинских госструктурах начал с 1997 года – в Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. В 2006 году был избран депутатом Верховной рады. После окончания действия своего мандата в 2010 году Портнов был назначен замглавы администрации президента и поставлен во главе Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства.

После вынужденной эмиграции Портнов занимался частной адвокатской практикой. В январе 2015 года Министерство внутренних дел Украины объявило его в розыск по уголовному делу о присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением. Впоследствии розыск был отменен –

МВД не смогло установить, где беглый политик обосновался.

Кроме того, в начале весны 2014 года против Портнова ввели санкции Евросоюз и Канада – поскольку он был «высокопоставленным членом режима Януковича». Но в марте 2015 года санкции отменили. Спустя полгода экс-чиновник выиграл суд против Совета ЕС по делу о персональных санкциях. Суд установил, что уголовное дело в отношении Портнова было заведено на основании записки из Генпрокуратуры, не предоставлявшей каких-то подробностей или фактов в подтверждение его вины.

В том же году Андрей Портнов выдвинул обвинения в отношении действующего президента Украины Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко в сговоре с целью захвата власти в стране. Бывший замглавы администрации президента утверждал, что Кличко и Порошенко договорились разделить власть в Украине и распустить парламент, передает НСН.

Как юрист Портнов часто давал украинским журналистам комментарии по поводу права Зеленского распустить Верховную раду.

«Есть факт, что с 2016 года в Раде отсутствует коалиция фракций, которая бы включала в себя более 226 депутатов. И на этом основании президент в любой момент может подписать указ о роспуске парламента и о назначении досрочных выборов. Если же кто-то с этим указом будет не согласен, он может обратиться в суд», – заявил адвокат несколькими днями ранее «Стране.ua».

Зеленский был провозглашен избранным главой государства 3 мая — именно тогда официальная информация была опубликована в газете «Правительственный курьер». С этого момента начался отсчет 30 дней, в течение которых он должен пройти инаугурацию и вступить в должность. 4 мая Владимир Зеленский заявил, что депутаты Рады не дают ему вступить в должность. Об этом он говорит на видео, снятом после встречи со спикером Верховной рады и лидерами парламентских фракций.

В комитет украинского парламента по вопросам регламента поступило сразу семь проектов постановлений о дате инаугурации. В комитете отметили, что решение о дате церемонии вступления в должность примет непосредственно парламент. Однако после рассмотрения комитет проголосовал за направление в Раду всех семи проектов постановления, так как они соответствуют закону.

Сам новоизбранный президент требовал, чтобы его привели к присяге 19 мая. В итоге депутаты решили, что Зеленского приведут к присяге 20 мая.

Неурегулированность с вопросом относительно даты вступления в полномочия Зеленского дали возможность полагать, что Рада целенаправленно затягивает с определением даты, чтобы у нового президента не было возможности распустить парламент.