Украина ничего не добилась: Россия возвращается в ПАСЕ

Россия сохранит членство в парламентской ассамблее в Совете Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил глава МИД Германии Хайко Маас по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости».

«Хорошо, что мы достигли договоренности о том, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее в Совете Европы», — заявил немецкий политик, отметив, что «миллионы россиян могут просить защиты в Европейском суде по правам человека», — заявил немецкий политик.

При этом Сергей Лавров сказал, что российская сторона надеется, что все стороны будут исполнять принятое в Хельсинки решение комитета министров Совета Европы о том, что все делегации равны.

«Мы очень ценим, что наша последовательная линия на восстановление справедливости была поддержана и генеральным секретарем Совета Европы и ответственными делегациями стран-членов. А таких оказалось большинство», — рассказал российский министр.

Он подчеркнул, что принятое решение подтверждает, «каждое государство-член Совета Европы имеет равные права и обязанности», как и написано в уставе парламента. «Это, по сути дела, открывает путь к преодолению нынешнего кризиса, который был создан неправомерным решением ПАСЕ»,

— отметил Лавров, добавив, что точка в решении конфликта должна быть поставлена в июне, когда состоится очередная сессия ПАСЕ.

«Мы не стремимся выходить из Совета Европы, как об этом пытаются распускать слухи. Не отказываемся ни от одного из своих обязательств, включая финансовые», — также заявил российский министр.

Напомним, что после того, как в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров перешел под юрисдикцию России, российских представителей лишили прав в ПАСЕ. Впоследствии Москва прекратила участвовать в заседаниях и с 2017 года приняла решение о приостановлении внесения взносов до тех пор, пока Совет Европы не восстановит ее полномочия в полном объеме.

Решение России сильно ударило по организации, принеся ей убытки, — финансовый дефицит составил 1,5 млн евро, из-за чего был заморожен на 9% ее бюджет. По причине приостановки выплат генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россия нарушает устав организации, что грозило ее выходом из ПАСЕ. О том, что это может случиться, говорил и постпред РФ при СЕ Иван Солтановский в интервью РИА «Новости». Тогда он отметил, что не исключает выхода Москвы из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и СЕ, если не удастся найти компромисс.

В четверг, 16 мая, глава МИД Украины Павел Климкин отказался ехать в Хельсинки для участия в министерском заседании Совета Европы. Такое решение он принял из-за решения о возможном возвращении российской делегации с правом полноценного участия в работе ассамблеи. Об этом сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.

«Министр уже отменил визит в Хельсинки, и впервые за много лет Украина не будет представлена на уровне министра», — его слова приводит издание «Европейская правда».

Кроме того, Кулеба не исключил, что если Россия вернется в ПАСЕ, «Украина существенно пересмотрит объем своего сотрудничества с Советом Европы как институтом, утратившим доверие к себе».

Ранее украинский министр Павел Климкин угрожал выходом Украины из минских соглашений. О своем ультиматуме он рассказал журналистам после заседания министров иностранных дел государств-членов ЕС и стран-участниц Восточного партнерства под председательством Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, которое прошло в Брюсселе.

«Я им честно сказал, если вы двигаетесь туда, куда хотели идти несколько стран (удовлетворить требования России о возобновлении ее прав в ПАСЕ без выполнения предпосылок. — «Газета.Ru»), на самом деле я в тот же день выйду и скажу, что, во-первых — у нас Минска нет, а во-вторых — это убило его не только <...> из Москвы, но и вы его последовательно убиваете», — заявил украинский министр.

На вопрос, какая связь между минскими договоренностями и ПАСЕ, он сказал, что вся логика того, что делали киевские власти «тотально разрушается» после того, как СЕ сделает «шаг навстречу России».

В ответ на эти угрозы в МИД Франции заявили, что «обязательства сторон по выполнению минских соглашений должны соблюдаться». По словам представителей внешнеполитического ведомства, они не связаны с ситуацией в СЕ.

«Франция призывает все государства-члены поддержать усилия [по решению этого вопроса], предпринимаемые в настоящее время председательствующей финской стороной», — заключили во французском ведомстве.

Минские соглашения были заключены в 2015 году между главами Украины, России, Франции и Германии и направлены на мирное урегулирование конфликта в Донбассе.