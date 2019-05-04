«Несколько ходов»: как Зеленский отомстит России

Победитель второго тура выборов на пост президента Украины Владимир Зеленский заявил, что совместно со своей командой готовит ответные меры в связи с введением упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей Донбасса. Об этом он сообщил в разговоре с журналистами перед встречей с руководством Верховной рады, главами фракций и депутатских групп.

«У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными: такими, какие мы есть. Поэтому мы будем готовить и потом покажем все. Я выйду и расскажу — секретов нет», — так Зеленский ответил на вопрос о том, есть ли у него какие-либо предложения ответных мер в адрес России для рассмотрения депутатами.

Ранее, 1 мая, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения паспортов РФ для ряда иностранных граждан, среди которых и некоторые украинцы, попадающие под определенные категории.

Так, например, жители Украины, которые имеют только одно гражданство, могут рассчитывать на получение паспорта России в срок до трех месяцев, в то время как общий порядок получения гражданства РФ занимает около года. Кроме того, эта система распространяется и на лиц, не имеющих гражданства в связи с тем, что родились и постоянно проживали в Крыму, но на момент вступления полуострова в состав России уехали оттуда.

Украинцы, у которых имеется разрешение на временное проживание в России, вид на жительство или удостоверение беженца, также могут подавать документы на становление гражданином РФ.

Наличие свидетельства о предоставлении временного убежища в России или документов, которые подтверждают участие человека в программе по добровольному переселению соотечественников, также дают право на упрощенное получение паспорта.

Помимо самих людей, подходящих под эти и другие категории, указанные в документе, получить российский паспорт могут и их ближайшие родственники.

Кроме того, согласно указу, который российский лидер подписал 1 мая, стать гражданином России в упрощенном порядке могут жители Афганистана, Ирака, Сирии и Йемена, родившиеся на территории СССР и имевшие советское гражданство.

О том, что граждане Украины смогут получить паспорта РФ, президент России говорил ранее. 27 апреля Путин сообщил, что российское правительство планирует ввести упрощенный порядок получения документов для всех украинцев, а не только жителей Донбасса.

«Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР [самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики], предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять гражданам Украины наше гражданство в упрощенном порядке», — заявил президент России журналистам.

Жители самопровозглашенных республик получили такое право 24 апреля, когда Владимир Путин подписал соответствующий указ. Такое решение российский лидер принял «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина» на основании «общепризнанных принципов и норм международного права». Путин отметил, что этот закон — гуманитарная мера.

«У нас нет желания создавать проблемы новой украинской власти, это вопрос гуманитарного характера», — обратил внимание глава страны.

После того, как информация о подписании указа дошла до Киева, в российский адрес посыпалась критика. Одним из первых высказался уходящий с поста президента Петр Порошенко. Он заявил, что российские власти таким образом пытаются вмешаться в дела Украины.

Не остался в стороне от этого и избранный глава украинского государства Владимир Зеленский. Сначала он посоветовал чиновникам России не терять зря время, «пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ». Затем он заявил, что упрощение процедуры выдачи российского гражданства жителям ДНР и ЛНР «ни на йоту не способствует» налаживанию диалога между двумя странами.

Помимо этого, Зеленский намерен предоставлять гражданство жителям всех стран и «в первую очередь — россиянам». «Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь — россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех», — написал победитель президентской гонки в фейсбуке.