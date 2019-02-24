«Не место на скамье штрафников»: Бавария развернулась к России

Россия должна принимать полноценное участие в международной политике, в том числе с западными странами, заявил в интервью немецкому таблоиду Frankfurter Allgemeine Zeitung премьер-министр федеральной земли Бавария, глава партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер.

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«В мировой политике Москве не место на скамье штрафников, невзирая на то, что РФ также способствовала ухудшению отношений с Западом», — подчеркнул он, указав, что сам является приверженцем трансатлантического сотрудничества.

Кроме того,

Зедер поддержал строительство экспортного газопровода из России в Европу по дну Балтийского моря «Северный поток — 2», отметив, что Германия стремится отказаться от угля и ядерной энергии.

Премьер при этом выразил сомнение в том, что транспортировка российского энергоносителя через территорию Украины «надежнее», чем непосредственно поставки из РФ, передает НСН.

«Я не могу понять, почему транспортировка газа из России по трубопроводу через Украину должна быть надежнее прямых поставок из РФ в Германию», — обратил внимание он.

Угрозы же со стороны США о недопустимости закупок европейскими странами газа у Москвы Зедер назвал маркером намерения Штатов продавать на территории Европы свой сжиженный природный газ, передает ФАН.

Накануне в Германии призвали Европу строить общее пространство безопасности вместе с Россией — об этом на Мюнхенской конференции заявил немецкий политик Юрген Триттин.

«Настало время европейской инициативы по разоружению. В конце концов, безопасность в Европе существует только с Россией. НАТО должен предложить вывести свое тактическое ядерное оружие из Европы, а также отказаться от противоракетной обороны США, если Россия также готова к разоруженческим шагам по «Искандерам» и крылатым ракетам», — написал Триттин в авторской колонке для издания Frankfurter Rundschau.

По его словам, это были бы взаимовыгодные шаги: Европа уменьшает свою ядерную угрозу, Москва — экономическую, поскольку массовые инвестиции в новое ядерное оружие были бы внутриполитическим риском для президента России Владимира Путина.

Канцлер Австрии Себастьян Курц после переговоров с президентом США Дональдом Трампом также подтвердил, что Вена продолжит развивать «Северный поток — 2» и будет покупать российский газ.

Сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель также обеспокоена перспективой того, что Дональд Трамп перейдет к более жесткой тактике с целью противодействия строительства газопровода, писали западные СМИ.

Резкие заявления Меркель и «энергичная защита» многостороннего подхода в дипломатии во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности были обусловлены тревогой из-за все более агрессивных маневров США, указывали СМИ.

Вице-президент США Майк Пенс во время конференции дал понять, что США не готовы принять поражение по этому вопросу. Он призвал страны ЕС отказаться от «Северного потока--2».

Усилия США, направленные на то, чтобы вбить клин между Германией и ее союзниками по ЕС, подтолкнули Меркель к выступлению с одной из самых ярких речей, отмечало американское информационное агентство Bloomberg.

В декабре прошлого года бывший федеральный канцлер ФРГ Герхард Шредер раскритиковал давление США, оказываемое на Европу с целью прекратить строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Американцы оказали огромное давление, чтобы отменить проект. Они делают это не из-за своей любви к Украине, а потому, что хотят сами поставлять газ в Германию — сжиженный газ, который ниже по качеству, но дороже, чем трубопроводный», — рассказал политик в интервью немецкому изданию Welt.

По его словам,

суверенная страна не должна позволять США диктовать, с какими странами ей разрешено торговать.

Относительно требований администрации американского лидера Дональда Трампа к Берлину ограничить или приостановить торговлю с различными государствами Шредер указал также на необходимость самостоятельности каждого развитого государства.

«Иран, Китай, Россия: если так будет продолжаться, у нас скоро не останется экономических отношений ни с кем. Это неприемлемо для зависимой от экспорта страны, такой как Германия. Вы должны сказать это американцам при всем уважении и дружбе», — пояснил бывший немецкий лидер.

Ранее Госдепартамент США призвали ФРГ отказаться от строительства трубопровода в рамках СП-2. По словам представителя ведомства Роберта Палладино, строительство СП-2 является политическим проектом. Кроме того, прекращение реализации проекта нужно для подтверждения роли украинской стороны в энергопоставках в Европу.