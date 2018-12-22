Новый виток: США обвинили Россию в новом вмешательстве в выборы

Россия, Китай и Иран пытались вмешаться в ход выборов в конгресс США, состоявшихся в ноябре текущего года, чтобы повлиять на их результат, заявил директор национальной разведки Соединенных Штатов Дэниэл Коутс.

Реклама

«Россия и другие иностранные государства, включая Китай и Иран, организовывали информационные кампании в Соединенных Штатах для продвижения своих стратегических интересов», — выразил уверенность военный.

По его словам, Вашингтону удалось избежать иностранного «влияния» на проведение выборов и подсчет голосов. Тем не менее, эти попытки не останутся без последствий — отчет о произошедшем «вмешательстве» сейчас рассматривают в минюсте и министерстве внутренней безопасности США, добавил Коутс.

Если в итоге прокурор США подтвердит правомерность доводов американской разведки, то против России, Китая и Ирана могут быть введены дополнительные санкции, передает ФАН.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что от подобных шагов Вашингтона создается негативная репутация всей американской нации.

«Всемирным посмешищем выставляют американский народ те, кто имеет возможность влиять на принятие подобных решений. Такими методами США нескоро станут «снова великими», так как

кроме презрения и брезгливости это поведение властелинов мира ничего не вызывает»,

— заявила дипломат.

Накануне сообщалось, что спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследует дело о якобы «вмешательстве» России в президентские выборы в США в 2016 году, может представить генпрокурору доклад по итогам расследования уже в середине февраля, передает НСН.

По словам юриста из команды Мюллера, следователи в настоящее время «устраняют недоработки». Как отмечается, ни один из источников не ответил на вопрос, действительно ли президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной компании пользовался помощью Москвы.

В тот же день сообщалось, что чиновники из министерства финансов США использовали Gmail, чтобы передавать данные российской стороне. Об этом сообщал портал Buzzfeed News со ссылкой на источник в департаменте по расследованию финансовых преступлений.

По данным издания, канал связи возник в последние несколько месяцев президентского срока Барака Обамы, в разгар якобы имевшей место кампании России по вмешательству в американские выборы. Отмечалось, что российская сторона требовала от коллег в США данные о «диссидентах, ученых, частных детективах и американских гражданах».

За три дня до этого первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан в ходе своего визита в Скопье заявил, что Россия противодействует вступлению македонскою государства в НАТО и пытается сорвать реализацию Преспанского соглашения «вопреки ясной воле македонских граждан». В ответ на это МИД РФ озвучил желание вернуть американского чиновника на почву реальности.

«Ясную волю македонских граждан» продемонстрировал провальный исход референдума в балканской республике

30 сентября, по итогам которого большинство населения отвергло навязываемое США и их союзниками втягивание Скопье в евроатлантические структуры в обмен на перекройку государственного наименования страны и отказ от ее национальных интересов», — подчеркивалось в коммюнике российского внешнеполитического ведомства.

МИД также напомнил, что именно посол США находился в здании Собрания Македонии в ходе одиозного голосования 19 октября, для обеспечения необходимых результатов которого использовались грязные манипуляции, подкуп и шантаж депутатов, ставшие достоянием широкой общественности.

«Кроме того, не российские, а визитеры из США, ЕС, и стран НАТО практически на ежедневной основе сменяли друг друга на политических подмостках Скопье лишь бы протолкнуть пакет конституционных поправок. Все как всегда. Бездоказательной антироссийской риторикой Вашингтон старается оправдать свое беспардонное вмешательство во внутренние дела Македонии, легитимизовать ущербное Преспанское соглашение и втянуть еще одну страну Балканского региона в НАТО вопреки воле ее граждан, как это имело место с Черногорией в 2017 году», — резюмировали в Москве.

Чуть ранее колумнист The New York Times Кевин Руз заявил, что президентские выборы в США 2016 года были «Перл-Харбором в эпоху социальных сетей». В понедельник 17 декабря комитет по разведке сената США представил два доклада, в котором рассказывалось о российских действиях в социальных сетях во время президентских выборов 2016 года, напомнил автор.

Как он отметил, в обнародованных отчетах убедительно представлена информация о том, что российское «Агентство интернет-исследований» использовало все доступные возможности «цифровой атаки» — от социальных сетей Facebook или Instagram до небольших платформ, таких как Vine и LiveJournal, а также сетевые видеоигры, такие как Pokémon Go.

Одним из выводов в отчете сообщается то, что «кампания российского влияния 2016 года» стала неоднозначным явлением,

возникшим в результате целого ряда уязвимостей, в числе которых автор перечисляет одержимые ростом компании, которым принадлежат платформы социальных сетей, ничего не подозревающие спецслужбы США и выборы c участием двух слишком противоположных кандидатов, пояснил Руз.

Со своей стороны, помощник секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что на Россию в 2018 году оказывалось беспрецедентное давление, чтобы вынудить Москву сдать свои позиции.

«В уходящем году на Россию оказывалось беспрецедентное давление в политико-дипломатической, международно-правовой, экономической, информационной сферах. Основной целью этого нажима было вынудить Москву сдать свои позиции на целом ряде ключевых направлений, где наше присутствие неудобно», — сказал силовик.

По его словам, Россия мешает США и их союзникам проводить политику вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

В свою очередь, Госдума в ходе пленарного заседания приняла закон о признании нежелательными иностранных неправительственных организаций, в случае вмешательства в выборный процесс в России с их стороны.

В частности, речь идет о попытках влиять на выдвижение кандидатов, формирование списков кандидатов, избрание кандидатов, выдвижение инициатив по проведению референдумов и само их проведение. Целью этого закона является предотвращение попыток иностранных государств вмешиваться в избирательные процессы в России.