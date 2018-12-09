Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл после литургии высказал прихожанам свое мнение о том, что создание независимой церкви на Украине допустить нельзя ни в коем случае. По его мнению, это недопустимо, поскольку сторонники независимой церкви исполнены злобы, готовы насильно добиваться своей цели и «погубить жизни других людей», сломать их церковную жизнь, ворваться в храмы и монастыри, захватить их силой».

«Послушайте тех, кто борется за так называемую независимую единую церковь, прислушайтесь к интонациям, прислушайтесь к словам. Какая же там злоба, какая ненависть! А разве злоба и ненависть могут быть от Бога? Да нет же! <...> Почему бы не допустить такое в отношении Украины? Нельзя допустить»

— сказал патриарх в проповеди после божественной литургии в храме мученицы Татьяны в Люблино.

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Тем не менее, по уверениям предстоятеля, православная церковь сможет устоять, и никакие раскольники не смогут оторвать ее от верующих. «Мы верим, что церковь православная устоит, что никакие расколы, никакие раскольнические объединения, никакое участие светской власти, никакая злобная и воинственная риторика, не способны будут оторвать верующих (...) от жизни во свете божием», — заявил патриарх.

Он также посоветовал «внимательно послушать тех, кто говорит о свете, а на самом деле пребывает во тьме», чтобы самим отличать добрые намерения от злых. По его словам, сегодня на Украине происходят очень тяжелые события, и «силы зла, которые рядятся в ангела света, восстали на православную церковь».

В то же время предстоятель одобрительно отозвался о митрополите Киевском и всея Украины Онуфрии, «который никогда ничего не говорит плохого даже о раскольниках». Отметим, что сам киевский митрополит не поддерживает инициативу Порошенко об автокефалии украинской церкви. Более того, он вернул Константинопольскому патриарху Варфоломею приглашение на «объединительный собор», даже не ответив на него. Примеру Онуфрия последовали и другие епископы УПЦ МП.

Напомним, что 15 декабря состоится Объединительный собор, в ходе которого новая украинская церковь сможет получить автокефалию по благословению Константинопольского патриархата, с которым на этом фоне разорвала отношения Русская православная церковь (РПЦ). По мнению аналитиков, будущий объединительный собор на Украине станет «собором раскола», а президент Петр Порошенко ради легкой выгоды готов поставить украинскую поместную церковь в глобальную зависимость от Константинополя, сообщает ФАН.

«Все, что касается так называемого томоса для Украины, выглядит очень странно и даже пугающе, — заявил глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. — Опубликованные выдержки из устава «украинской поместной церкви» говорят о том, что это будет некая полуавтономная структура, не единая и крайне зависимая от воли Константинополя».

По словам политолога, у будущей поместной церкви не будет права открывать представительства за рубежом, канонизировать своих героев и многих других прав — даже права святить свое миро.

«Понятно, что Петру Порошенко необходимо успеть сделать до выборов хоть что-то из его фирменной триады «армия, мова, вера» — «хоть боком, хоть на одной ноге». Пользуясь его спешкой и некомпетентностью в церковных делах, вселенский патриарх Варфоломей фактически выкручивает руки и ему, и его подручным, и главам церковных структур на Украине. По сути, судьба независимой церкви была принесена в жертву мимолетным политическим интересам одного человека», — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко в ходе сентябрьской встречи с послом США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэмюэлем Браунбеком обсудил шаги по созданию Украинской автокефальной православной церкви, информирует НСН. Тогда же американский посол заверил, что США и в дальнейшем будут поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности и праве иметь единую УПАЦ. В ходе беседы Порошенко сделал особый акцент на то, что религиозная свобода является неотъемлемой частью украинской идентичности.

Напомним, что синод Константинопольского патриархата предложил вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата. Ради этого в Константинополе приняли решение признать недействительной передачу Московскому патриархату киевской митрополии в 1686 году.

Более того, Константинопольский патриархат получит еще ряд бонусов благодаря грядущим переменам в церковном мире — после создания автокефальной церкви на Украине намерен заявить свои права на более чем 20 монастырей и храмов. Об этом в интервью журналистам рассказал председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион, сообщает НСН.

По словам владыки, свои права на храмы Константинополь намерен изложить в томосе. Таким образом, Константинопольский патриархат намерен восстановить все ставропигии, которые он когда-то имел на Украине.