«Германия прячет голову»: Польша требует новых репараций

В Польше заявили о намерениях пересчитать размер ущерба во время Второй мировой войны и выдвинуть Германии претензии по репарациям. Об этом 9 октября сообщил глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик.

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«Продолжается работа над отчетом о военных потерях. Я могу только сказать, что отчет, который был сделан после войны — в 1947 году, — оценивал наши потери на почти 50 млрд тогдашних долларов, и получается сумма почти в $850 млрд. Но это сумма старая, которая выходит из старого отчета о военных потерях», — сказал Мулярчик. «Мы сегодня должны применить новые методы подсчета», — отметил он.

В последний раз в Польше оценивали ущерб, понесенный со стороны Германии во времена Второй мировой войны, в начале марта текущего года.

Тогда все тот же Мулярчик уверял, что эта сумма в размере $850 млрд вполне оправдана. «Мы говорим об огромных, но оправданных суммах за разрушенные города и деревни, экономику и промышленность, за потерянный демографический потенциал нашей страны», — говорил весной Мулярчик.

Требовать компенсации от Москвы польский политик посчитал бессмысленным, потому что, по его словам, Россия «не соблюдает международное право».

Польский комитет по регулированию выплаты Германией репараций за причиненный во Второй мировой войне ущерб был создан в 2017 году местным парламентом. Тема компенсаций начала обсуждаться в стране, когда лидер правящей в стране партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Варшава никогда не отказывалась от выплат со стороны Берлина.

Однако ФРГ отклонил требования Польши на основании отказа Варшавы от репараций в 1953 году, о чем напомнил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Германия в значительной степени выполнила обязательства по выплатам репараций за военный ущерб, в том числе в адрес Польши... Все помнят о том, что Польша в августе 1953 года взяла на себя обязательства по отказу от дальнейших репарационных выплат от Германии целиком, и затем Польша многократно подтверждала это решение — в 1970 году, в 2004 году», — заявлял Зайберт.

Доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин в разговоре с RT заявил, что

шансов на успешное завершение диалога с Германией о репарациях у Польши почти нет.

«Это уже 10-е, если не 15-е заявление подобного рода. Они появляются с достаточно большой периодичностью, наверное, сразу после того, как Польша вышла из Варшавского договора, вступила в НАТО, в Европейский союз и начались экономические реформы, которые, в принципе, привели к определенному экономическому росту. На мой взгляд, никаких шансов у Польши нет», — отметил Топорнин.

По словам эксперта, за заявлением Мулярчика стоит не только намерение восстановить справедливость. Топорнин напомнил, что сейчас Польша находится под действием седьмой статьи Лиссабонского договора, предусматривающей применение внутренних санкций против страны за нарушение гражданских прав. В связи с этим Евросоюз может приостановить ее право голоса в Совете ЕС.

«Польша не выполняет требования, взятые на себя при вступлении в ЕС, соблюдать демократические стандарты. В частности, речь идет об объективности, справедливости и независимости работы судов. Чтобы отвлечь внимание Евросоюза от этого, они подняли этот вопрос. К тому же после выхода Британии наверняка будут пересматривать статьи расходов бюджета. Видимо, они чувствуют, что скоро уменьшатся инвестиции Брюсселя в экономику Польши, и выискивают обходные пути, как восполнить будущие потери», — заключил Топорнин.

По результатам Потсдамской конференции 1945 года Польша должна была получать репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет Советский Союз и Польская Народная Республика заключили соглашение, прекращающее выплату репараций от ГДР с 1954 года.