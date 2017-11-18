МИД заступился за журналистов

Посольство России в США призвало Белый дом прекратить проявляющуюся в последние недели практику требования от российских СМИ регистрироваться в качестве иностранных агентов для продолжения работы на американской территории.

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«Призываем американские власти прекратить практику ограничения свободы печати в отношении российских СМИ. Также предостерегаем от введения индивидуальных ограничений против наших журналистов в США», — указывается в сообщении российского дипломатического представительства.

Посольство поясняет, что данное противоборство между Москвой и Вашингтоном в медиапространстве не способствует налаживанию общеполитического двустороннего диалога.

«Обострение борьбы на информационном поле не отвечает интересам российско-американского взаимодействия. Мы нацелены на развитие полноценного взаимовыгодного диалога с американскими коллегами. Будем и дальше прикладывать максимум усилий, чтобы не дать противникам улучшения наших отношений в США взять верх», — говорится в коммюнике.

Кроме того, в послании приводится пример отдельно взятого российского СМИ, подпавшего под соответствующие требования американского Министерства юстиции.

«Вызывает отторжение очередной недружественный шаг американских чиновников в отношении России.

На этот раз они заставили зарегистрироваться в качестве иностранного агента владельца частоты 105,5 FM в Вашингтоне — компанию «Reston Translator», американского партнера радиостанции «Sputnik». Если бы «Reston Translator» не выполнил предписание Минюста США, то в отношении этой компании были бы введены карательные меры. В результате американскую аудиторию лишили бы возможность слышать голос «Sputnik», — заявило посольство РФ.

Несколькими днями ранее российский телеканал Russia Today зарегистрировался в США в качестве иностранного агента, тем самым выполнив требование американского Министерства юстиции.

«Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит», — рассказывала в этой связи главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Президент России Владимир Путин заявил, что действия американских властей против российских СМИ являются атакой на свободу слова.

«Атака на наши средства массовой информации в Соединенных Штатах — это атака на свободу слова, без всякого сомнения», — отметил российский лидер. Он также добавил, что в Госдуме прорабатываются ответные меры.

«То, что сейчас обсуждается в Госдуме, может, немножко резковато, но это естественно, потому что на уровне представительных органов власти часто звучат резкие оценки и крайние суждения, жесткие предложения», — добавил глава государства.

По его словам, ответ на подобные действия американской стороны «будет зеркальным». Вскоре Госдума одобрила в третьем чтении законопроект, позволяющий признавать иностранными агентами СМИ, получающие зарубежное финансирование.

Госдума приняла закон единогласно. 414 — «за», «против» — ноль, воздержавшихся тоже не было. Государственный департамент США тогда же заявил, что следит за судьбой российского законопроекта, рассмотренного Госдумой.

Министерство юстиции РФ уже направило уведомления в девять изданий, предупредив их о возможности внесения в список иностранных агентов. Так, в качестве иноагентов могут признать «Голос Америки» и «Радио Свобода».

Кроме того, письма были направлены в отделения проекта «Реалии»: «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Сибирь.Реалии», межрегиональный проект «IdeLРеалии». Под статус иноагентов также могут попасть телеканал «Настоящее Время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» — Azatliq Radiosi и проект «Фактограф».

Депутаты Госдумы подчеркивают, что представители получающих из-за рубежа финансирование СМИ, отказывающиеся от регистрации в качестве иноагентов, будут, вероятнее всего, привлекаться к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом РФ. Об этом заявил депутат от «Единой России» Евгений Ревенко, выступая в эфире телеканала «Россия 1».

Парламентарий подчеркнул, что наказание может применяться и в рамках Административного кодекса РФ — так, для отказывающихся от регистрации иноагентов предусматривается денежный штраф в размере от 100 до 300 тыс. руб. Для физлиц в руководстве, уклонившихся от регистрации в качестве иноагента СМИ, предполагается более высокий штраф — в размере от 300 до 500 тыс. руб.