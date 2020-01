Работают за Меган: кто спасет Уильяма и Кейт

Герцоги Кембриджские расширяют свой штат в связи с расширением обязанностей членов королевской семьи. После того как герцоги Сассекские отказались заниматься делами, доверенными им королевой, и уехали в Канаду, большая часть их задач перешла к старшему брату принца Гарри и его жене. В январе принц Уильям и Кейт нашли нового директора по связям с общественностью для своей организации Royal Foundation, чтобы справляться с объемом благотворительной работы.

Издание Evening Standard сообщило, что

герцоги предложили работу бывшей сотруднице аппарата правительства Великобритании Эдвине Идллс. Источник новостного портала, который представился близким другом Иддлс, в интервью отметил, что для экс-госслужащей вакансия стала воплощением «мечты».

Судя по профилю новой сотрудницы Уильяма и Кэтрин на профессиональной платформе LinkedIn, она работала парламентским секретарем, затем была пресс-секретарем министерства энергетики и изменения климата Великобритании, после чего несколько лет провела в Хоум-офисе (британском департаменте по иммиграции). Помимо этого в резюме Эдвины Идллс есть отметка о работе на департамент по выходу из ЕС. Она пришла на место Джейсона Кнауфа, ставшего генеральным директором Royal Foundation.

Из всех, кто занимается составлением расписания самых популярных членов семьи Виндзоров, специалист по PR — самый востребованный человек. Пиарщики общаются с прессой, а также отвечают за публикацию официальных сообщений от лица Букингемского и Кесингтонского дворцов, что остается единственным методом коммуникации со СМИ в доме, живущем по принципу «никогда не жалуйся, никогда не объясняй».

Пиар-структура королевского дворе начала свою работу в 2009 году, когда двое детей принца Чарльза и принцессы Дианы еще не были женаты и даже не представляли, что когда-нибудь будут заниматься разными проектами из-за семейного разлада. Изначально планировалось, что организация станет основой для благотворительных фондов Уильяма и Гарри, а когда старший брат женился на Кейт Миддлтон в 2011-м, она стала третьим покровителем. То же самое произошло в 2018 году, когда к семье присоединилась Меган Маркл.

Однако с приходом американки Виндзоров ждали существенные изменения, и в начале прошлого года было объявлено, что Royal Foundation будет разделена, потому что герцоги Сассекские хотят заниматься собственными инициативами без привязки к «старшим».

Тогда же Букингемский дворец выпустил заявление, в котором объяснил, что деятельность Меган и Гарри будет проходить под эгидой Sussex Royal The Royal Foundation of the Duke and Duchess of Sussex. Кейт и Уильям, в свою очередь, не стали создавать отдельное название, соответствующее их титулу, и остались в первоначальном «Королевском фонде», хотя большинство сотрудников и поменялось.

С тех пор, как заниматься делами Royal Foundation остались герцоги Кембриджские, его специализация сместилась на вопросы ментального здоровья, охраны окружающей среды, раннего развития детей, помощи военнослужащим, а также молодежи. Всего в списке благотворительных проектов, с которыми сотрудничает королевская чета, сейчас состоит 15 кампаний различной направленности. Их зона ответственности теперь значительно увеличится.

Даже при двойном объеме сотрудников дееспособных представителей этой линии королевской семьи всего двое, при этом не стоит забывать, что у Уильяма и Кейт есть трое детей, с которыми они считают необходимым проводить как можно больше времени.

Принцу Уильяму перешло достаточное число обязанностей своего отца и бабушки еще до наступления Нового года.

Процесс постепенной передачи дел от старших к младшим принят у родственников Елизаветы II, чтобы в нужное время можно было без лишнего стресса унаследовать не только титулы, но и обязанности. В ноябре 2019-го принц Уильям посетил благотворительный прием для сбора средств служащим скорой помощи, где рассказал рок-музыканту Эрику Клэптону, что любое свободное время он уделяет сну. Он оговорился, что старается как можно чаще видеться с Джорджем, Шарлоттой и Луи, когда ему не нужно выполнять свою основную работу, но сил на хобби уже не остается. Теперь их может не остаться уже и на сон.