Елизавета II расстроилась из-за решения принца Гарри и его жены отказаться от статуса

Королева Великобритании Елизавета II огорчилась планами внука принца Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от полномочий членов королевской семьи и стать финансово независимыми. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

По словам источника, заявление пары не было согласована с кем-либо, что является нарушением протокола.

Он подчеркнул, что Елизавета II глубоко опечалена, ее супруг принц Уэльский Чарльз и внук герцог Кембриджский Уильям в ярости.

Отмечается, что решение принца Гарри и Меган покинуть этот круг серьезно изменит лицо монархии.

Ранее Принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от своих королевских обязанностей – это значит, что они больше не будут представлять британскую монархию на официальных мероприятиях и заниматься общественной деятельности от ее лица. При этом супруги заверили, что продолжат поддерживать королеву, однако хотят больше времени проводить с сыном в Северной Америке.

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