«Доктор Смерть» из Украины изуродовала десятки россиянок

В Краснодаре десять женщин требуют наказания для пластического хирурга, которая получила прозвище «доктор Смерть». Об этом сообщает сайт kp.ru.

По данным издания, речь идет о пластическом хирурге Алене Верди, которая получила медицинское образование на Украине.

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Как отмечается, женщины обвиняют хирурга в том, что она вместо красоты наградила их «уродствами».

При этом в 2017-м году Алена Верди уже привлекалась к уголовной ответственности из-за смерти ее пациентки.

Ранее сообщалось, что сбежала уродовавшая россиянок «хирург» из Украины.