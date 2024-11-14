Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Инфографика

Кто есть кто в новой администрации Дональда Трампа

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил ряд кандидатов на ключевые посты в Белом доме и федеральном правительстве. Кто войдет в новую администрацию республиканца — в инфографике «Газеты.Ru».
close
100%
Алина Джусь/"Газета.Ru"

Замглавы администрации по политическим вопросам Стивен Миллер. В прошлом — старший советник и спичрайтер Трампа, помогавший ему с написанием инаугурационной речи в 2017 году. Идеолог введенного республиканцем запрета на въезд в США граждан из ряда мусульманских стран и практики разделения семей мигрантов. Занимает достаточно жесткую позицию по вопросу миграции.

«Царь границ» Томас Хоман. Конкретную должность Хомана Трамп не назвал, однако пояснил, что он будет отвечать за безопасность границ и депортацию нелегальных мигрантов. Хоман проработал в пограничной сфере более 30 лет.

Соруководители Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск и Вивек Рамасвами. Рамасвами — бывший кандидат в президенты США и предприниматель. Вместе с Маском он будет консультировать Белый дом по вопросам «устранения правительственной бюрократии, сокращения избыточных нормативных актов, уменьшения расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств».

Госсекретарь США Марко Рубио. Потомок кубинских иммигрантов и сенатор от Флориды, станет первым латиноамериканцем на этом посту. Рубио выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине.

Советник по нацбезопасности Майк Уолтц. В прошлом ветеран спецназа, участвовавший в боевых действиях в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. После службы сделал карьеру в Пентагоне, а также был советником вице-президента Дика Чейни по контртерроризму. Сейчас — член палаты представителей от 6-го избирательного округа Флориды. Выступал за принуждение России к переговорам по украинскому конфликту с помощью «реальных санкций» против российской энергетики.

Глава Пентагона Пит Хегсет. Ветеран Нацгвардии США, служил в Ираке, Афганистане и Гуантанамо. В прошлый срок Трампа рассматривался на пост министра по делам ветеранов. Сейчас работает ведущим Fox News.

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Начинал карьеру в качестве юриста, потом стал мэром города Хиз в штате Техас. В 2014 году был впервые избран в конгресс, с мая 2020 года по январь 2021-го занимал должность директора Национальной разведки.

Директор Национальной разведки Тулси Габбард. Ветеран войны в Ираке. В прошлом была членом Демократической партии. В 2020 году Габбард собиралась участвовать в выборах президента США, но из-за своей антивоенной позиции была прозвана Хилари Клинтон «фавориткой Кремля». Из гонки Габбард впоследствии выбыла, поддержав кандидатуру Байдена, а в 2022-м покинула партию. В последнее время сблизилась в Дональдом Трампом, в том числе готовила его к дебатам с Камалой Харрис.

Постпред США при ООН Элиза Стефаник. В 2014 году стала самой молодой женщиной, избранной в конгресс, – на момент избрания ей было 30 лет. С мая 2021 года возглавляет фракцию Республиканской партии в палате представителей. Она придерживается произраильских позиций, а также выступает против права на аборт, перехода на экологически чистые источники энергии и ужесточения контроля над оборотом оружия.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. В 2010 году впервые была избрана в палату представителей от Южной Дакоты, а в 2019-м стала первой женщиной-губернатором в истории этого штата. Известна тем, что выступала против ковидных ограничений. Занимает жесткую позицию по вопросам миграции — ранее называла границу США с Мексикой «зоной военных действий».

Глава министерства юстиции и генеральный прокурор Мэтт Гетц. Начал свою политическую карьеру в 2010 году, избравшись в палату представителей от Флориды. В 2023-м вместе с другими конгрессменами выступал за прекращение помощи Украине и призывал к заключению мирного соглашения. Был одним из главных инициаторов снятия с должности спикера палаты представителей Кевина Маккарти.

Глава аппарата Белого Дома Сьюзан Уайлс. Руководила предвыборной кампанией Трампа во Флориде в 2016 и 2020 годах. Газета The New York Post назвала Уайлс одним из главных архитекторов победоносной президентской кампании Трампа. От него она получила прозвище «ледяная дева». Станет первой женщиной на этом посту.

Названные Трампом кандидатуры должны быть утверждены сенатом.

Картина дня
«Сдержать подорожание сложно»: почему выросли цены на молоко?
Производители молока вернули цены на прежний уровень на фоне проверки ГП
YouTube начал работать у всех операторов сотовой связи
Зеленский анонсировал новый «план действий» для Украины
США пообещали передать Украине все обещанное Байденом оружие
В Минобороны Польши оценили шансы Киева получить приглашение вступить в НАТО в 2025 году
Медведев вылетел с Итогового турнира
Пострадавший от ударов ВСУ поселок в Курской области планируют электрифицировать
Новости и материалы
В Одессе произошли сильные взрывы
В Кузбассе молодого человека наказали за любовь к вольной борьбе
Сотрудники МЧС потушили пожар в доме на западе Москвы
На западе Москвы ликвидировано открытое горение
«У меня нет хотелок»: Черчесов о матче Казахстана с Россией
Жену Канье Уэста похвалили за «слишком закрытый» наряд в Диснейленде
Пьяный колхозник украл трактор и поехал на нем к другу
Один человек не выжил при пожаре на западе Москвы
Ким Кардашьян в нижнем белье перевоплотилась в итальянку: «Копирует Монику Беллуччи»
В минобороны Польши рассказали, как могут использовать американские системы ПРО
Два человека пострадали в массовом ДТП в Мытищах
ВСУ обстреляли жилой сектор в одном из сел Херсонской области
Сосед по коммуналке надругался над девочкой и заставил ее брата на это смотреть
Меган Фокс и Machine Gun Kelly готовятся к рождению ребенка: «Украшают детскую»
Российская теннисистка показала грудь в бикини
Певица Ханна показала фигуру в коротких шортах и топе
Бывший муж Жизель Бюндхен перечислил свои отцовские ошибки на фоне беременности модели
В Пентагоне оценили возможность выделить ВСУ оружие на $7,1 млрд до конца срока Байдена
Все новости
В офисе Зеленского сочли бессмысленным создание Украиной атомной бомбы
В Иране начнут «лечить» женщин, отказывающихся от хиджаба
В Сирии заявили об израильском ударе по району города Эль-Кусейр
«Снял пол, а там киндер-сюрприз»: в эвакуированном доме в Лобне нашли целый арсенал
Второе пожизненное: лидера РДК Капустина и актера Канахина осудили в России
Суд заочно приговорил лидера РДК Капустина и актера Канахина к пожизненному
«Я новая Ивлеева»: Блогер Стас «Ай, как просто!» извинился за шутку о расстреле Романовых
Блогер Стас Васильев извинился за шутку о расстреле цесаревича Алексея
Внутри «Крестов». Как выглядела самая известная тюрьма России?
Доллар по 110 рублей. Чего ждать от курса валют к концу года?
Курс доллара на Мосбирже 14 ноября превысил 100 рублей
Символ 2025 года по восточному календарю: чего ждать от зеленой деревянной змеи
Что китайский гороскоп говорит о деревянной змее и в чем советует встречать 2025 год
Клюква: 7 полезных свойств ягоды и возможный вред для организма
Чем полезна клюква и кому не рекомендуется ее есть
В России изменили порядок выплат за ранения на СВО. Сколько теперь получат военные?
Путин увеличил разовую выплату получившим инвалидность на СВО до 4 млн рублей
Замена Kia и Skoda: тест-драйв нового Changan CS75 Plus для России
«Газета.Ru» назвала 10 особенностей нового Changan CS75 Plus для России
О, счастливчик! Как Дибров стал звездой российского ТВ — и где он сейчас
Телеведущему Дмитрию Диброву исполнилось 65 лет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами