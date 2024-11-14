Кто есть кто в новой администрации Дональда Трампа

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил ряд кандидатов на ключевые посты в Белом доме и федеральном правительстве. Кто войдет в новую администрацию республиканца — в инфографике «Газеты.Ru».

Замглавы администрации по политическим вопросам Стивен Миллер. В прошлом — старший советник и спичрайтер Трампа, помогавший ему с написанием инаугурационной речи в 2017 году. Идеолог введенного республиканцем запрета на въезд в США граждан из ряда мусульманских стран и практики разделения семей мигрантов. Занимает достаточно жесткую позицию по вопросу миграции.

«Царь границ» Томас Хоман. Конкретную должность Хомана Трамп не назвал, однако пояснил, что он будет отвечать за безопасность границ и депортацию нелегальных мигрантов. Хоман проработал в пограничной сфере более 30 лет.

Соруководители Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск и Вивек Рамасвами. Рамасвами — бывший кандидат в президенты США и предприниматель. Вместе с Маском он будет консультировать Белый дом по вопросам «устранения правительственной бюрократии, сокращения избыточных нормативных актов, уменьшения расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств».

Госсекретарь США Марко Рубио. Потомок кубинских иммигрантов и сенатор от Флориды, станет первым латиноамериканцем на этом посту. Рубио выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине.

Советник по нацбезопасности Майк Уолтц. В прошлом ветеран спецназа, участвовавший в боевых действиях в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. После службы сделал карьеру в Пентагоне, а также был советником вице-президента Дика Чейни по контртерроризму. Сейчас — член палаты представителей от 6-го избирательного округа Флориды. Выступал за принуждение России к переговорам по украинскому конфликту с помощью «реальных санкций» против российской энергетики.

Глава Пентагона Пит Хегсет. Ветеран Нацгвардии США, служил в Ираке, Афганистане и Гуантанамо. В прошлый срок Трампа рассматривался на пост министра по делам ветеранов. Сейчас работает ведущим Fox News.

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Начинал карьеру в качестве юриста, потом стал мэром города Хиз в штате Техас. В 2014 году был впервые избран в конгресс, с мая 2020 года по январь 2021-го занимал должность директора Национальной разведки.

Директор Национальной разведки Тулси Габбард. Ветеран войны в Ираке. В прошлом была членом Демократической партии. В 2020 году Габбард собиралась участвовать в выборах президента США, но из-за своей антивоенной позиции была прозвана Хилари Клинтон «фавориткой Кремля». Из гонки Габбард впоследствии выбыла, поддержав кандидатуру Байдена, а в 2022-м покинула партию. В последнее время сблизилась в Дональдом Трампом, в том числе готовила его к дебатам с Камалой Харрис.

Постпред США при ООН Элиза Стефаник. В 2014 году стала самой молодой женщиной, избранной в конгресс, – на момент избрания ей было 30 лет. С мая 2021 года возглавляет фракцию Республиканской партии в палате представителей. Она придерживается произраильских позиций, а также выступает против права на аборт, перехода на экологически чистые источники энергии и ужесточения контроля над оборотом оружия.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. В 2010 году впервые была избрана в палату представителей от Южной Дакоты, а в 2019-м стала первой женщиной-губернатором в истории этого штата. Известна тем, что выступала против ковидных ограничений. Занимает жесткую позицию по вопросам миграции — ранее называла границу США с Мексикой «зоной военных действий».

Глава министерства юстиции и генеральный прокурор Мэтт Гетц. Начал свою политическую карьеру в 2010 году, избравшись в палату представителей от Флориды. В 2023-м вместе с другими конгрессменами выступал за прекращение помощи Украине и призывал к заключению мирного соглашения. Был одним из главных инициаторов снятия с должности спикера палаты представителей Кевина Маккарти.

Глава аппарата Белого Дома Сьюзан Уайлс. Руководила предвыборной кампанией Трампа во Флориде в 2016 и 2020 годах. Газета The New York Post назвала Уайлс одним из главных архитекторов победоносной президентской кампании Трампа. От него она получила прозвище «ледяная дева». Станет первой женщиной на этом посту.

Названные Трампом кандидатуры должны быть утверждены сенатом.