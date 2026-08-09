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«Одна из самых страшных атак». Что известно о ночном налете БПЛА на Белгород?

В Белгороде из-за атаки ВСУ погибли пять человек, 24 пострадали
Валентин Демидов/MAX

В Белгороде в результате массированной атаки ВСУ погибли пять человек, более 20 пострадали. В городе повреждены почти 30 многоквартирных домов — в основном выбиты окна. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Как сообщил врио губернатора Александр Шуваев, за последние два месяца украинская армия нарастила число ударов по региону более чем вдвое. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Белгород подвергся массированной атаке украинских беспилотников — погибли пять человек, 24 пострадали, заявили в оперативном штабе региона.

Изначально сообщалось о трех погибших — женщине и двух мужчинах. Впоследствии, при разборе конструкций многоквартирного дома, который был охвачен огнем, было обнаружено тело погибшего белгородца. Еще один мужчина, который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался в больнице.

«Врачи боролись за его жизнь до последнего, но травмы оказались несовместимы с жизнью», — отметили в оперштабе.

Среди пострадавших двое детей. Один ребенок, мальчик 4 лет, продолжает лечение в детской областной клинической больнице. Также в медицинские учреждения госпитализированы более 10 взрослых.

В городе повреждены три административных здания, три социальных и шесть коммерческих объектов, 29 многоквартирных домов (в двух из них были возгорания), пять частных домов (один сгорел), а также 33 автомобиля (пять повреждены огнем).

Ночью Белгород атаковали 16 беспилотников, три из которых сбиты, добавили в оперштабе.

Врио губернатора Александр Шуваев рассказал, что с утра начался подомовый обход всех поврежденных многоквартирных и частных домов. По его словам, с жителями работают специалисты городских управ. Они фиксируют разрушения имущества мирных горожан и составляют стартовые акты, чтобы организовать восстановление.

«На местах продолжают работать экстренные службы. Сотрудники коммунальных служб и бригады благоустройства помогают с ликвидацией последствий — вывозят битое стекло и мусор, приводят в порядок территории. Всего на всех объектах сейчас работают более 200 рабочих подрядных организаций, Белгорблагоустройства и порядка 30 единиц техники», — отметил он.

Всех жителей, кто в этом нуждается, организованно отправляют в пункты временного размещения (ПВР). К этому моменту в ПВР находятся 26 горожан, добавил Шуваев и призвал белгородцев с «полной серьезностью» относиться к предупреждениям о воздушной опасности.

Мэр Белгорода Валентин Демидов тем временем объехал места происшествий. По его словам, в поврежденных многоквартирных домах «в основном выбиты окна, остекление балконов».

«Белгород пережил одну из самых страшных атак за всю историю СВО», — говорится в публикации Telegram-канала «Белгород №1».

Следственный комитет России в связи с атакой ВСУ на Белгород возбудил уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ).

«Нанеся многочисленные удары по гражданским объектам, представители преступного киевского режима вновь продемонстрировали жестокое и бесчеловечное отношение к мирному населению, не считаясь с нормами международного права», — подчеркнула официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Областная прокуратура поставила на контроль соблюдение прав белгородцев после атаки ВСУ.

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Рост числа атак

Вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно увеличили интенсивность атак на Белгородскую область. Как следует из оперативных сводок в Telegram-канале Шуваева, украинская армия ежедневно наносит более 100 ударов по региону, применяя не только БПЛА, но и реактивные системы залпового огня с артиллерией. Только с 2 по 8 августа погибли шесть человек и пострадали 130.

«За последние два месяца враг более чем вдвое нарастил число атак. К сожалению, гибнут мирные жители и дети. Мы делаем все, чтобы прилетов было как можно меньше. Большая работа ведется каждый день, непрерывно»,подчеркнул Шуваев 2 августа.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле 5 августа Шуваев сообщил, что более 50% беспилотников самолетного типа регион сбивает «своими изделиями».

«Во взаимодействии с министерством обороны, добровольческим формированием «БАРС–Белгород» мы наладили систему и уже больше 50% дронов самолетного типа сбиваем своими изделиями, которые сейчас находятся на апробации здесь, у [мэра Москвы] Сергея Семеновича Собянина. Он обещал помочь для большего развития. Но также он продолжает помогать своими системами, мы все это развиваем», — рассказал врио губернатора.

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7 августа Шуваев на встрече с жителями Ракитянского округа заявил, что Путин принял решение выделить средства на закупку новых радиолокационных станций.

«Это лучшие РЛС на рынке на сегодняшний день, которые помогут закрыть потребности области в информировании о воздушной обстановке», — подчеркнул глава региона.

Параллельно разрабатывается новая мобильная система оповещения, ее тестовый запуск произойдет в ближайшее время, добавил Шуваев.

«Каждый день новые разрушения»

В Белгородской области в результате атак украинской армии за последнее время повреждено более 340 многоквартирных домов, сообщил Шуваев.

«Восстановили порядка 150 [домов], еще около 180 не восстановлены, и каждый день добавляются новые разрушения. Поручил обновить заявки», — отметил он.

Кроме того, на выплаты компенсаций за поврежденные из-за ударов ВСУ автомобили направлено более 50 млн рублей. Компенсации получили 543 автовладельца в 11 округах региона, подчеркнул Шуваев.

«В порядке очередности средства доведем до всех автовладельцев, кто еще ожидает компенсации. Контроль за выплатами — еженедельный», — заверил врио губернатора.

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Выплаты производятся из внебюджетного фонда, средства в который перечисляет крупный социально ответственный бизнес, добавил Шуваев.

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