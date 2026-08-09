«Одна из самых страшных атак». Что известно о ночном налете БПЛА на Белгород?

В Белгороде из-за атаки ВСУ погибли пять человек, 24 пострадали

В Белгороде в результате массированной атаки ВСУ погибли пять человек, более 20 пострадали. В городе повреждены почти 30 многоквартирных домов — в основном выбиты окна. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Как сообщил врио губернатора Александр Шуваев, за последние два месяца украинская армия нарастила число ударов по региону более чем вдвое. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Белгород подвергся массированной атаке украинских беспилотников — погибли пять человек, 24 пострадали, заявили в оперативном штабе региона.

Изначально сообщалось о трех погибших — женщине и двух мужчинах. Впоследствии, при разборе конструкций многоквартирного дома, который был охвачен огнем, было обнаружено тело погибшего белгородца. Еще один мужчина, который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался в больнице.

«Врачи боролись за его жизнь до последнего, но травмы оказались несовместимы с жизнью», — отметили в оперштабе.

Среди пострадавших двое детей . Один ребенок, мальчик 4 лет, продолжает лечение в детской областной клинической больнице. Также в медицинские учреждения госпитализированы более 10 взрослых.

В городе повреждены три административных здания, три социальных и шесть коммерческих объектов, 29 многоквартирных домов (в двух из них были возгорания), пять частных домов (один сгорел), а также 33 автомобиля (пять повреждены огнем).

Ночью Белгород атаковали 16 беспилотников, три из которых сбиты , добавили в оперштабе.

Врио губернатора Александр Шуваев рассказал, что с утра начался подомовый обход всех поврежденных многоквартирных и частных домов. По его словам, с жителями работают специалисты городских управ. Они фиксируют разрушения имущества мирных горожан и составляют стартовые акты, чтобы организовать восстановление.

«На местах продолжают работать экстренные службы. Сотрудники коммунальных служб и бригады благоустройства помогают с ликвидацией последствий — вывозят битое стекло и мусор, приводят в порядок территории. Всего на всех объектах сейчас работают более 200 рабочих подрядных организаций, Белгорблагоустройства и порядка 30 единиц техники», — отметил он.

Всех жителей, кто в этом нуждается, организованно отправляют в пункты временного размещения (ПВР) . К этому моменту в ПВР находятся 26 горожан, добавил Шуваев и призвал белгородцев с «полной серьезностью» относиться к предупреждениям о воздушной опасности.

Мэр Белгорода Валентин Демидов тем временем объехал места происшествий. По его словам, в поврежденных многоквартирных домах «в основном выбиты окна, остекление балконов».

«Белгород пережил одну из самых страшных атак за всю историю СВО», — говорится в публикации Telegram-канала «Белгород №1».

Следственный комитет России в связи с атакой ВСУ на Белгород возбудил уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ).

«Нанеся многочисленные удары по гражданским объектам, представители преступного киевского режима вновь продемонстрировали жестокое и бесчеловечное отношение к мирному населению, не считаясь с нормами международного права», — подчеркнула официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Областная прокуратура поставила на контроль соблюдение прав белгородцев после атаки ВСУ.

Рост числа атак

Вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно увеличили интенсивность атак на Белгородскую область. Как следует из оперативных сводок в Telegram-канале Шуваева, украинская армия ежедневно наносит более 100 ударов по региону, применяя не только БПЛА, но и реактивные системы залпового огня с артиллерией. Только с 2 по 8 августа погибли шесть человек и пострадали 130.

«За последние два месяца враг более чем вдвое нарастил число атак. К сожалению, гибнут мирные жители и дети. Мы делаем все, чтобы прилетов было как можно меньше. Большая работа ведется каждый день, непрерывно», — подчеркнул Шуваев 2 августа.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле 5 августа Шуваев сообщил, что более 50% беспилотников самолетного типа регион сбивает «своими изделиями».

«Во взаимодействии с министерством обороны, добровольческим формированием «БАРС–Белгород» мы наладили систему и уже больше 50% дронов самолетного типа сбиваем своими изделиями, которые сейчас находятся на апробации здесь, у [мэра Москвы] Сергея Семеновича Собянина. Он обещал помочь для большего развития. Но также он продолжает помогать своими системами, мы все это развиваем», — рассказал врио губернатора.

7 августа Шуваев на встрече с жителями Ракитянского округа заявил, что Путин принял решение выделить средства на закупку новых радиолокационных станций.

«Это лучшие РЛС на рынке на сегодняшний день, которые помогут закрыть потребности области в информировании о воздушной обстановке», — подчеркнул глава региона.

Параллельно разрабатывается новая мобильная система оповещения, ее тестовый запуск произойдет в ближайшее время, добавил Шуваев.

«Каждый день новые разрушения»

В Белгородской области в результате атак украинской армии за последнее время повреждено более 340 многоквартирных домов, сообщил Шуваев.

«Восстановили порядка 150 [домов], еще около 180 не восстановлены, и каждый день добавляются новые разрушения. Поручил обновить заявки», — отметил он.

Кроме того, на выплаты компенсаций за поврежденные из-за ударов ВСУ автомобили направлено более 50 млн рублей. Компенсации получили 543 автовладельца в 11 округах региона, подчеркнул Шуваев.

«В порядке очередности средства доведем до всех автовладельцев, кто еще ожидает компенсации. Контроль за выплатами — еженедельный», — заверил врио губернатора.

Выплаты производятся из внебюджетного фонда, средства в который перечисляет крупный социально ответственный бизнес, добавил Шуваев.