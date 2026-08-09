Медовый Спас в 2026 году: дата, история и сохранившиеся обычаи праздника

Что отмечает церковь 14 августа, откуда взялось народное название праздника и существуют ли особые запреты

Августовскую череду народных Спасов открывает Медовый. К этому времени на пасеках традиционно начинали отбирать созревший мед, часть которого несли в храм. Однако церковное содержание даты связано прежде всего с почитанием Креста Господня, а не с продуктами нового урожая. В какой день наступит Медовый Спас в 2026 году, почему его также называют Маковеем и какие приписываемые празднику запреты не имеют отношения к православию — разбиралась «Газета.Ru».

Какого числа Медовый Спас в 2026 году

Дата Первого Спаса закреплена в календаре и не меняется: он приходится всегда на одну и ту же дату.

14 августа Ежегодно отмечают Медовый Спас.

В 2026 году праздник выпадает на пятницу. С Пасхой и другими переходящими событиями церковного года он не связан, поэтому переносить его на другой день не будут.

Всего в августе отмечают три народных Спаса.

* Через пять дней после Медового наступает Яблочный — его празднуют 19 августа.

* Завершает череду Ореховый, известный также как Хлебный: его дата — 29 августа. Подобные названия возникли в крестьянской культуре и отражали сезонные работы, созревание плодов и сбор урожая.

Какой церковный праздник приходится на Медовый Спас

Первый Спас совпадает с началом Успенского поста. Постный период длится с 14 по 27 августа, а на следующий день православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы. По церковному уставу этот пост достаточно строг, хотя продолжается всего две недели, рассказала «Газете.Ru» кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Лариса Микаллеф.

В православном месяцеслове церковный календарь с расположенными по дням праздниками и днями памяти святых формулировки «Медовый Спас» нет. Так в народе стали называть день, в котором христианские обряды со временем переплелись с хозяйственными обычаями пчеловодов и земледельцев.

Эпитет «медовый» появился благодаря народной традиции. К середине августа созревал первый мед, пасечники начинали выкачивать соты и приносили его в храм для освящения. Лариса Микаллеф кандидат филологических наук

Церковное название даты — Происхождение, или изнесение, честных древ Животворящего Креста Господня. Употребленное здесь слово «происхождение» не рассказывает о появлении святыни. Речь идет о вынесении Креста из хранилища, после которого верующие могли ему поклониться. «Древом» в церковной традиции называют дерево Креста, на котором, согласно Евангелию, распяли Иисуса Христа.

Икона «Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня» Wikimedia Commons

Еще одно событие 14 августа — день памяти мучеников Маккавеев. Церковь вспоминает братьев Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла, а также их мать Соломонию и учителя Елеазара.

Они жили во II веке до нашей эры, когда правитель государства Селевкидов Антиох IV Эпифан проводил насильственную эллинизацию Иудеи. Маккавеи отказались участвовать в языческих обрядах и погибли, не согласившись отречься от своей веры. В христианской традиции их почитают как ветхозаветных мучеников.

История праздника

Обычай, лежащий в основе церковной даты, сформировался в Константинополе. В начале августа часть Креста Господня переносили из императорской сокровищницы в храм Святой Софии. Затем реликвию проносили по городским улицам, чтобы жители могли поклониться ей.

Шествия сопровождали молитвами и водосвятием. В жаркие летние месяцы Константинополь нередко сталкивался со вспышками инфекционных заболеваний. Как говорится в поздних церковных источниках, обход города со святыней воспринимался как духовная защита от эпидемий. Постепенно этот византийский обряд закрепился в богослужебной практике.

Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице относят к другому историческому событию. В 1164 году князь Андрей Боголюбский выступил в поход против волжских булгар и одержал победу. По преданию, перед битвой воины молились перед Крестом и образом Божией Матери, которые сопровождали войско.

Ни византийская процессия, ни поход Андрея Боголюбского непосредственно с пасеками не связаны. Мед вошел в праздничные обычаи позднее, когда церковная дата стала частью народного календаря.

Почему первый Спас стал Медовым, Маковым и Мокрым

По словам филолога, название «Медовый Спас» имеет народное происхождение и отражает как религиозный, так и сельскохозяйственный смысл праздника. Слово «Спас» прежде всего связано с именем Иисуса Христа – Спасителя. Августовские Спасы посвящены событиям, связанным со Спасителем, поэтому это название напоминает о христианской вере и уповании на Божию помощь.

Согласно преданию, в сражении русскому войску помогли чудотворные иконы Спасителя, Божией Матери и Честной Крест, поэтому день стал праздноваться в честь Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы. Со временем византийская традиция соединилась с русским почитанием Спасителя, что и закрепило название «Спас». Лариса Микаллеф Кандидат филологических наук

В народной традиции слово «Спас» приобрело и дополнительный смысл: оно ассоциировалось с временем, когда завершался сбор первых даров природы и начинались запасы на зиму. Примерно в середине августа во многих российских регионах наступало время забирать из ульев наполненные соты. Первый мед пасечники старались принести на освящение, после чего им угощали родных, соседей и нуждающихся. Этот обычай отразился в поговорке: «На Первый Спас и нищий медку попробует».

Единого срока медосбора не существует. Он меняется в зависимости от климата, растений-медоносов, погоды и особенностей пасеки. Поэтому утверждение, что мед становится зрелым строго 14 августа, неверно. Для крестьян эта дата была скорее обрядовой границей, чем точным указанием для пчеловодов.

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Маковым Спасом, или Маковеем, праздник стали называть из-за созвучия слов «Маккавеи» и «мак». Растение как раз поспевало к концу лета, поэтому его семена добавляли в праздничные лепешки и другую выпечку. Такая ассоциация появилась в народной речи: церковная память мучеников Маккавеев с маком не связана.

Название Мокрый Спас объясняется традицией водосвятия. После службы крестные ходы могли направляться к колодцам, родникам и открытым водоемам. Воду набирали домой, ею окропляли дворы и хозяйственные постройки. В отдельных местностях к освященным рекам приводили домашний скот. Последний обычай принадлежал преимущественно крестьянской обрядовой культуре.

Как отмечают Медовый Спас

Центральным событием для верующего человека остается богослужение. В храме совершают литургию, выносят Крест, перед которым могут поклониться прихожане, а также проводят чин малого освящения воды. После службы во многих приходах принято освящать принесенный людьми мед.

Приносить большое количество продукта необязательно. Достаточно маленькой банки или нескольких сот. Сорт и место сбора значения не имеют. Само освящение относится к числу благочестивых обычаев, но не превращает неосвященный мед в запрещенную пищу.

Часть принесенного угощения раньше оставляли при храме или раздавали тем, кто нуждался в помощи. Остальное несли домой и ставили на стол. Так начало сбора урожая становилось поводом не только для семейной трапезы, но и для проявления щедрости.

Поскольку 14 августа начинается Успенский пост, праздничное меню составляли без мяса, молока и яиц. Хозяйки пекли медовые коврижки, лепешки, постные блины, пряники и булочки с маком. Шумное пиршество с алкоголем не соответствовало смыслу этого дня.

К Первому Спасу жители деревень приводили в порядок колодцы, очищали источники и территорию возле них. Во многих регионах дата также обозначала приближение конца купального сезона: ночи делались прохладнее, а реки постепенно остывали.

Что можно и нельзя делать на Медовый Спас

Что можно делать

* Верующие 14 августа могут прийти в храм, поклониться Кресту, помолиться, освятить мед и набрать святой воды. Особой молитвы, обращенной к меду или предназначенной для привлечения богатства, в православии нет.

* День можно провести с семьей, навестить родственников или помочь человеку, оказавшемуся в трудной ситуации. Добрым поступком станет пожертвование на благотворительность или передача продуктов пожилым соседям и малоимущим.

* Работа, уборка, приготовление еды, стирка и другие необходимые занятия не запрещены. Церковь не требует отказываться от повседневных обязанностей, особенно если их невозможно перенести. При этом начало поста предполагает спокойное времяпрепровождение без ссор, пьянства и чрезмерных развлечений.

Александр Авилов/Агентство «Москва»

Что нельзя делать на Медовый Спас

* Действующие для верующих ограничения объясняются началом Успенского поста. Из меню исключают мясные и молочные продукты, а также яйца. Рыбу по уставу разрешают на Преображение Господне, которое приходится на 19 августа. Степень строгости поста зависит от здоровья, возраста и жизненных обстоятельств человека.

* Послабления возможны для детей, беременных и кормящих женщин, пожилых людей, путешественников и тех, кто болеет или выполняет тяжелую физическую работу.

На протяжении Успенского поста православные храмы не совершают венчания. Крещение ребенка, поминовение усопшего и другие требы проводят по договоренности с конкретным приходом.

Можно ли есть мед до 14 августа

Запрета пробовать новый мед раньше Первого Спаса в православии нет. Обычай откладывать первую дегустацию объясняется скорее прежним хозяйственным укладом. Пасечники выбирали подходящий момент для отбора сот, а часть первого сбора несли на освящение. Постепенно традицию начали ошибочно воспринимать как обязательное предписание церкви.

Освященному меду также не следует приписывать способность избавлять от любых заболеваний. Религиозное значение продукта не делает его лекарством и не отменяет необходимость обращаться за медицинской помощью.

Разрешено ли купаться в Медовый Спас

Купание 14 августа не находится под церковным запретом. Наоборот, исторические обычаи этого дня включали водосвятные молебны возле рек, озер и источников.

Поверье об опасности купания после Первого Спаса имеет сезонное объяснение. Во второй половине августа вода во многих регионах становилась холоднее, а отдельные водоемы начинали цвести. Наблюдение за природой со временем превратилось в категоричное предписание.

Что приготовить к празднику Для домашнего чаепития подойдет медовая коврижка, приготовленная без молока и яиц. В тесто можно добавить орехи, изюм, корицу или другие пряности. Еще несколько вариантов — постные блины, маковый рулет, лепешки и домашние пряники. В некоторых южных регионах готовили шулики. Сначала выпекали постный корж, затем разламывали его на небольшие кусочки и заливали смесью из воды, меда и растертого мака. Получалось простое блюдо сразу с двумя народными символами Первого Спаса. Несмотря на распространенное представление о пользе меда, он содержит много простых сахаров. Его следует употреблять умеренно. Детям младше одного года продукт не дают из-за опасности младенческого ботулизма. При сахарном диабете, аллергии и других заболеваниях возможность употребления меда необходимо обсудить с врачом.

Приметы на Медовый Спас

В народном календаре 14 августа считалось одной из первых границ между летом и приближающейся осенью. Крестьяне наблюдали за птицами, растениями и погодой, пытаясь определить, насколько холодными окажутся следующие недели.

С Медовым Спасом связывали такие приметы:

• дождь воспринимали как обещание, что лесных пожаров будет меньше;

• завершение цветения роз указывало на приближение холодов;

• собравшиеся в дорогу ласточки и стрижи предвещали прохладные ночи;

• по погоде 14 августа пытались определить, каким окажется Успение 28 августа;

• крупную лесную малину считали знаком, что пришло время сеять озимые;

• сильный ветер связывали с морозной и снежной зимой.

Эти поверья отражают опыт и представления жителей аграрного общества, однако рассматривать их как точный прогноз погоды или будущих событий нельзя.