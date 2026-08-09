«Колоссальные потери». ВС России вновь ударили по украинским портам

«Страна.ua»: удар ВС России по Одессе стал одним из самых массированных

Горящее судно в Черном море в результате ударов в Одессе, июль 2026 года

Российские войска нанесли новый ракетный удар по портовой инфраструктуре в Одесской области. Уничтожены топливохранилища и военные склады. ВСУ не смогли сбить ни одной ракеты. Президент Украины Владимир Зеленский на этом фоне вновь призвал западных партнеров предоставить средства ПВО. Тем временем эксперты подчеркивают: такие удары приводят к «колоссальным потерям в натовском вооружении» и в дальнейшем обрушат украинскую логистику.

Вооруженные силы России нанесли удар по портовой инфраструктуре Одессы и Черноморска на юге Украины, задействованной в интересах украинской армии, сообщило Минобороны РФ.

В порту Одесса в течение ночи 9 августа были поражены склады горюче-смазочных материалов (ГСМ) и военного имущества, а также портовый перевалочный комплекс. В порту Черноморск под удар также попали топливохранилища и военные склады, отметили в ведомстве.

Кроме того, в селе Беляры (27 км северо-восточнее порта Одесса) и поселке Новые Беляры (28 км северо-восточнее порта Одесса) уничтожены резервуары с горючим, предназначенным для ВСУ.

Российская армия применила высокоточное оружие воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники , добавило Минобороны.

Воздушные силы ВСУ в своем Telegram-канале утверждают, что ВС России применили баллистические, противокорабельные и противорадиолокационные ракеты «Искандер-М», «Оникс» и Х-31П. Как следует из сообщения, не было сбито ни одной ракеты.

По информации украинского издания «Страна.ua», за два часа по Одесской области выпустили 20 ракет — регион подвергся «одной из самых массированных ракетно-дроновых атак».

Российская армия с 11 июля систематически атакует портовую инфраструктуру Большой Одессы на юге Украины. Также под удары попадают объекты в Черноморске и Южном, которые задействованы в обеспечении ВСУ. Целями воздушных атак также становятся корабли, перевозящие продукцию военного назначения.

«Повреждения серьезные»

В Одессе во время ночной атаки были повреждены объекты энергетики — электроснабжение потеряно в Приморском, Хаджибейском и Пересыпском районах города, сообщается в Telegram-канале украинской компании ДТЭК.

«Повреждения серьезные, ремонт потребует времени», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Одесской области после ночной атаки ВС России остановлено движение к отдельным пунктам пропуска на границе с Молдавией . Как сообщила госпогранслужба Украины, речь идет о трассе М-15 «Одесса — Рени», которая является частью европейского маршрута E87 (Одесса — Констанца — Измир — Анталья).

«Невозможно движение к отдельным пунктам пропуска на границе с Молдовой и от них в направлении Одессы», — подчеркнули в ведомстве.

Также поврежден мост в населенном пункте Маяки Одесской области. Через переправу идет движение в дунайские порты, которые «стали единственной артерией Украины для морской торговли после того, как было заблокировано движение в черноморские порты», пишет «Страна.ua».

Президент Украины Владимир Зеленский после ударов ВС России вновь призвал западных партнеров предоставить Киеву средства противовоздушной обороны и усилить санкции против Москвы.

«Нужно больше давления, больше санкций против России и больше противовоздушной защиты для Украины», — написал он в своем Telegram-канале.

Читайте также Зеленский потребовал от двух стран ракеты к Patriot 08 августа 2026, 15:18

«Реальный ущерб экономике»

Украинская армия несет колоссальные потери в натовском вооружении и технике из-за ударов ВС России по портовой инфраструктуре, заявил военный эксперт Виталий Киселев.

«Логистика нарушается, противник несет колоссальные потери в натовском вооружении и технике — я считаю, что здесь надо работать дальше и уничтожать всю припортовую инфраструктуру, чтобы ни один корабль не смог заходить в порты Украины», — отметил он в беседе с ТАСС.

В дальнейшем такие атаки не только обрушат систему управления и логистики, но и ударят по морально-психологическому состоянию ВСУ, подчеркнул Киселев.

Telegram-канал «Архангел спецназа» выразил уверенность, что достичь «реального коллапса украинской логистики» можно через два-три месяца .

«Бить нужно интенсивнее, масштабнее и дольше, что самое главное <…> Если атаки протянутся до октября-ноября и будут бить по портовой инфраструктуре и у Одессы, и на Дунае, то можно будет рассчитывать на реальный ущерб украинской экономике», — говорится в публикации.

Читайте также В Британии раскрыли, к чему приведут удары ВС РФ по портам Одессы 30 июля 2026, 08:00

По информации ТАСС, Украина в случае дальнейшего простоя портов Большой Одессы сможет вывезти лишь 29,6 млн тонн сельскохозяйственной продукции. При этом оценочный объем сельхозэкспорта составляет 64,4 млн тонн.

«Потери валютной выручки Украины до конца 2026 года в результате снижения экспорта составят около $11,5 млрд», — добавило агентство.