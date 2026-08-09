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Политика
ТВЗ

Судьба российских баз решена: Хмеймим и Тартус передаются властям Сирии

SANA: Москва и Дамаск договорились о судьбе российских баз в Сирии
Российская военная база в городе Пальмира, Сирия
Hassan Ammar/AP

Москва и Дамаск подписали меморандум о взаимопонимании, которым был решен вопрос о статусе российских военных баз в Сирии. Аэропорт Хмеймим и причал в порту Тартус будут переданы гражданским властям республики. Сами базы превратят в совместные центры подготовки сирийских военных. Обсуждение судьбы объектов велось более полутора лет — с момента госпереворота в Сирии.

Представители России и новых властей Сирии пришли к соглашению по дальнейшей судьбе баз армии РФ в республике. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на пресс-службу сирийского министерства иностранных дел и миграции.

Данный вопрос был открытым с момента государственного переворота в Сирии 8 декабря 2024 года.

«После полутора лет интенсивных переговоров <…> судьба двух российских баз в Хмеймиме и Тартусе, наконец, была решена путем достижения меморандума о взаимопонимании, который определяет контуры следующего этапа отношений между двумя сторонами»,

— заявили в ведомстве.

В МИД республики объявили о начале «реорганизации российского присутствия». Гражданские объекты страны, например, аэропорт Хмеймим и коммерческий причал в порту Тартус будут переданы под контроль сирийских властей для «интеграции в систему гражданского управления». Сами же базы будут «перепрофилированы» в совместные центры обучения и подготовки.

Переходный период займет три месяца. По словам представителей МИД Сирии, этот шаг «открывает путь к новому этапу в сирийско-российских отношениях». При этом контроль над аэропортом передан Дамаску уже 9 июля, объявили в пресс-службе Генеральной дирекции гражданской авиации и воздушного транспорта Сирийской Арабской Республики (САР):

«В ближайшее время ведомство завершит необходимые технические и оперативные процедуры, чтобы восстановить и запустить аэропорт, что позволит начать прием авиарейсов и укрепить авиационное сообщение региона с другими провинциями, а также с региональными и международными направлениями».

Также в SANA рассказали, что глава МИД Сирии Асад Хасан аш-Шибани провел инспекцию воздушной гавани в Хмеймиме и порта Тартус, осмотрев передаваемые объекты.

Долгие переговоры

8 декабря 2024 года боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) свергли президента Сирии Башара Асада и правительство страны, захватив власть в республике. К 11 декабря они установили полный контроль и над провинцией Латакия, где расположены две российские базы. При этом, как раскрыла пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, на аваиабазе в Хмеймиме российские военные предоставили укрытие более 8 тысяч человек, спасавшихся от погромов в республике.

Позже ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Москва ведет переговоры с новыми властями Сирии о сохранении российских военных объектов.

«Российская сторона заручилась временными гарантиями безопасности, поэтому военные базы функционируют в обычном режиме»,

— подчеркнул собеседник агентства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что военное присутствие России в Хмеймиме и Тартусе станет предметом «серьезного разговора» с новым сирийским правительством.

28 января 2025 года российская делегация во главе с замглавы МИД России Михаилом Богдановым посетила Дамаск для обсуждения судьбы военных баз. Однако в ходе переговоров новые власти Сирии запросили у Москвы выплату «компенсаций» для «восстановления доверия».

12 февраля 2025 года президент России Владимир Путин по телефону поговорил с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом аш-Шараа. 15 октября Аш-Шараа впервые посетил Москву, где Путин лично встретился с ним. А 29 января 2026 года главы государств провели новые переговоры в Кремле.

Перед этим стало известно, что Россия готовится оставить одну из трех своих баз — аэродром в Эль-Камышлы на севере Сирии.

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24 апреля газета «Коммерсантъ» узнала, что Дамаск планирует превратить авиабазу в Хмеймиме в пункт подготовки сирийских военных. Участие российских инструкторов в их обучении необходимо, поскольку сирийские войска вооружены в основном техникой, произведенной в России и СССР, отмечали там. Эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов в разговоре с изданием заявил, что базы потеряли свою функцию сразу же после смены режима в Сирии:

«Прежние операции сдерживания, которые все эти годы осуществляло российское Минобороны в Восточном Средиземноморье, сокращая площадь позиционных районов 6-го флота ВМС США, стали невозможными. Оба российских военных объекта находятся под огневым контролем с господствующих высот и уязвимы для диверсий даже с применением огнестрельного вооружения».

10 июня Захарова на брифинге подтвердила обсуждение с властями Сирии вопрос о судьбе российских баз, в том числе изменение их функции.

9 августа было объявлено, что теперь базы станут совместными центрами подготовки сирийских военных.

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