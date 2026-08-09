«Страх, выгорание и стресс». В ВСУ назвали причины самоволок в украинской армии

Начальник штаба украинского батальона резерва Иван Горин назвал главные причины самоволок в ВСУ. К ним относятся не только психологические факторы и бытовые проблемы, но и конфликты с руководством — в частности, отказы командиров отпускать солдат в законный отпуск. По его словам, военным «трудно психологически» из-за долгой разлуки с семьей. Тем временем число украинских уклонистов, которых Киев пока не может отследить, возросло до 2 млн.

Основными причинами самовольного оставления военной части (СОЧ) украинскими солдатами стали стресс и выгорание, заявил начальник штаба отдельного батальона резерва 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск ВСУ Иван Горин.

«Страх, угроза жизни, инстинкт самосохранения, постоянный боевой стресс, психологическая усталость, выгорание от несения военной службы», — перечислил он факторы в интервью агентству «Укринформ».

По словам Горина, побеги также случаются из-за бытовых трудностей — нехватки снаряжения или проблем с финансовыми выплатами, включая их неполучение в полном объеме.

Помимо этого, военнослужащий может оставить часть из-за конфликтных ситуаций с командованием — например, из-за непредоставления ему отпуска, возможности пролечиться и пройти военно-врачебную комиссию, поделился Горин.

Военнослужащим «трудно психологически» из-за долгой разлуки с семьей , добавил собеседник издания.

30 июля генштаб ВСУ в своем Telegram-канале сообщил об упрощении процедуры возвращения в военные части украинских военных, ушедших в самоволку до 12 июня. Теперь им разрешили выбрать воинскую часть для дальнейшей службы. Проходить через батальоны резерва или обращаться в военную службу правопорядка больше не нужно.

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«Критическая цифра»

Новобранцы массово дезертируют из ВСУ при любой удобной возможности из-за панического страха перед армией, заявил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

« Это критическая масса людей, которую недополучают вооруженные силы . Мне известны цифры, но, к сожалению, я не уполномочен эти цифры озвучивать. Но это критическая цифра», — отметил он в беседе с «Украинской правдой».

Рахманин обратил внимание, что огромные суммы денег, которые украинцы готовы отдавать за уклонение от мобилизации, демонстрируют полную бесперспективность попыток заманить людей в ВСУ с помощью финансовых стимулов.

«Если человек готов заплатить $30−35 тыс. или $40 тыс. за то, чтобы не служить, если вы ему даже семь тысяч долларов будете платить, чтобы он служил, его это не устроит», — добавил нардеп.

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По информации депутата Верховной рады Александра Федиенко, на Украине насчитывается почти 2 млн уклонистов, которых государство пока не может отследить.

«У нас примерно 2 млн уклонистов. Они не находятся в поле зрения. Необходимо создать условия, чтобы они максимально попали на радар. И только тогда посмотреть на ресурс мобилизации, понять, у кого есть резерв, у кого отсрочка и так далее», — сообщил он в эфире телеканала «Эспрессо».

Федиенко считает, что Рада не заинтересована в решении этого вопроса, поскольку «живет предстоящими выборами», и все переживают за свои рейтинги.

Цена побега

Тем временем на Украине разоблачили межрегиональный канал содействия дезертирству. Как сообщает генпрокуратура страны, схему организовали военный и трое гражданских, которые помогали военнослужащим за вознаграждение покидать воинские части и скрываться.

Фигуранты обеспечивали скрытный выезд военнослужащих из мест дислокации и учебных центров в Николаевской, Днепропетровской, Киевской и Житомирской областях Украины. Военным предоставляли инструкции, как незаметно покинуть территорию части и пройти мимо контрольно-пропускных пунктов. В определенном месте их ждал автомобиль, который перевозил домой или в укрытия.

« Стоимость таких «услуг» составляла от 2 до 8 тысяч долларов США с лица », — говорится в Telegram-канале ведомства.

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Фигурантов и трех дезертиров, которые воспользовались их услугами, задержали. Расследуется уголовное дело.