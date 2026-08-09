«Хватило мужества». Мэр Нагасаки признал роль США в атомной бомбардировке города

Мэр Нагасаки Сиро Судзуки публично возложил ответственность за атомную бомбардировку города в 1945-м на Соединенные Штаты. Его выступление выделяется на фоне заявлений премьер-министра Японии Санаэ Такаити и мэра Хиросимы Кадзуми Мацуи, которые на траурных церемониях умолчали о роли Вашингтона. Как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, Токио делает вид, что на Хиросиму и Нагасаки упали «атомные НЛО».

Мэр Нагасаки Сиро Судзуки публично назвал США виновником ядерной бомбардировки японского города в августе 1945 года. Свое заявление чиновник сделал на мероприятии по случаю Дня памяти жертв бомбардировки, выступая с «Декларацией мира».

«9 августа 1945 года атомная бомба, сброшенная американским самолетом, мгновенно опустошила город Нагасаки, убив или ранив к концу года 150 тысяч человек — две трети населения», — приводит его слова Nagasaki International Television.

Судзуки обратил внимание, что государства, обладающие ядерным оружием, выступают за «ядерное сдерживание», утверждая, что даже без фактического применения таких средств поражения их наличие может удержать другие страны от нападения, заметил он.

«Однако, столкнувшись с решающим вопросом, определяющим само выживание собственной нации в экстремальных условиях войны, кто может с уверенностью сказать, что не нажмет «ядерную кнопку?» <…> Теория ядерного сдерживания крайне опасна », — подчеркнул Судзуки.

По его мнению, необходим переход к политике безопасности, не опирающейся на ядерное оружие. В качестве примера мэр предложил создать в Северо-Восточной Азии зону, свободную от ядерного оружия.

Судзуки назвал ядерное оружие «абсолютным злом» и призвал его ликвидировать.

«Пусть Нагасаки станет последним местом, пострадавшим от атомной бомбардировки», — добавил он.

Заявление мэра Нагасаки показательно на фоне выступления премьер-министра Японии Санаэ Такаити: политик не упомянула Соединенные Штаты как страну, сбросившую атомную бомбу. В ходе церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа Такаити, как и местный мэр Кадзуми Мацуи, тоже умолчала о роли США.

«Иными словами, по мнению нынешнего руководства Японии, на Хиросиму и Нагасаки упали атомные НЛО? При этом у мэра Нагасаки Судзуки хватило мужества прямо сказать, что бомбу сбросил «военный самолет США», — прокомментировала их позиции официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своих официальных посланиях по случаю годовщины бомбардировок Хиросимы и Нагасаки также не упоминал США, сообщает ТАСС. Однако генсек ООН подчеркнул, что мир живет в эпоху «глубокого геополитического напряжения». Кроме того, Гутерриш назвал неприемлемым «бряцание ядерным оружием» и призвал сделать шаги в сторону ядерного разоружения.

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года авиация США сбросила атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» на Хиросиму и Нагасаки. Эти атаки стали единственным в истории примером боевого применения ядерного оружия. При взрыве в Хиросиме мгновенно были убиты около 80 тысяч человек, свыше 12 тысяч пропали без вести, 40 тысяч получили ранения. В Нагасаки во время бомбардировки и сразу после нее погибли от 60 до 80 тысяч человек. Общее число жертв ударов и их последствий — свыше 450 тыс. человек. США до сих пор оправдывают атомные бомбардировки «военной необходимостью», отказываясь признать свою моральную вину. Вашингтон преследовал цель ускорить капитуляцию Японии во Второй мировой войне.

«Приоритет над исторической травмой»

Ради сохранения страны в эпоху глобального противостояния Токио сделал прагматичный выбор в пользу альянса с Вашингтоном, перешагнув через трагедию Хиросимы и Нагасаки, заявил эксперт в области политических наук, профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо.

«С точки зрения национального выживания японское правительство фактически определило, что человеческие жертвы Хиросимы и Нагасаки, сколь бы трагичными они ни были, не могли иметь приоритет перед непосредственной необходимостью сохранения государства. С точки зрения государственной политики выживание получило абсолютный приоритет над исторической травмой», — сказал он РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что в условиях послевоенного раскола мира на два противоборствующих блока у Японии не оставалось иного пути, кроме как примкнуть к западному альянсу. Такой выбор рассматривался прежде всего с точки зрения обеспечения существования государства, добавил Камикубо.

При этом в США спустя 81 год после атомных бомбардировок японских городов Хиросимы и Нагасаки нет переосмысления этой трагедии и сожаления , заметил главный специалист экспертно-аналитического департамента Национального центра исторической памяти при президенте РФ Дмитрий Суржик.

«Я бы сказал, что особой переоценки нет. Наоборот, есть ужесточение от первых лиц этой позиции о том, что все было сделано оправданно, что Соединенные Штаты были правы», — приводят его слова «Известия».

Руководитель Центра образовательных и просветительских проектов Фонда исторической перспективы Александр Музафаров добавил, что бомбардировщик «Энола Гэй», сбросивший атомную бомбу на Хиросиму, до сих пор находится на почетном месте в экспозиции Национального музея авиации в Вашингтоне.