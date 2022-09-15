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Какие страны еще выдают шенгенские визы россиянам

12 сентября ЕС приостановил соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме. Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают документы от российских туристов.

Но 17 из 26 стран Евросоюза продолжили выдавать краткосрочные визы. Это Австрия, Венгрия, Германия, Греция, Исландия, Испания, Италия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария и Швеция.

При этом Испания, Португалия, Швеция, Норвегия и Франция увеличили срок рассмотрения документов до 45 дней, Австрия, Венгрия, Германия и Мальта — до 15.
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Алина Джусь/"Газета.Ru"

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