Место силы: тест-драйв Belgee X70 в путешествии по Золотому кольцу

Belgee X70 по итогам прошлого года вошел в пятерку самых продаваемых кроссоверов С-класса на российском рынке. Одной из причин успеха стало недавнее обновление модели. Чтобы выяснить сильные и слабые стороны автомобиля, корреспондент «Газеты.Ru» отправился вместе с семьей в путешествие из Москвы в Гусь-Хрустальный.

Belgee X70 представляет собой локализованный в Белоруссии Geely Atlas Pro. На рынке модель представлена с июня 2024 года, а потому уже успела пройти проверку российскими условиями эксплуатации, зарекомендовав себя как практичный и надежный кроссовер. Производитель позиционирует этот топовый в линейке Belgee автомобиль как оптимальный вариант для прагматичных и семейных людей.

Проверить практичность кроссовера семья корреспондента «Газеты.Ru» решила на нетривиальном маршруте «Москва — Владимир — Судогда — Гусь-Хрустальный». Если город-музей Суздаль в летний сезон переполнен туристами, то «родина русского хрусталя» пока не может похвастаться высоким турпотоком, а потому дает больше возможностей для размеренного семейного отдыха.

Константин Федяев/«Газета.Ru»

До Владимира добирались по платной трассе М-12 «Восток», так как летом бесплатная М-7 «Волга» из-за многочисленных ремонтов и обилия транспорта часто стоит в пробках. На скоростной магистрали Belgee X70 отличился неплохим акустическим комфортом, хорошей устойчивостью и низким расходом топлива, подтвердив заявленные производителем 6,6 л на 100 км при соблюдении скоростного режима.

Константин Федяев/«Газета.Ru»

Сам Владимир сейчас переживает масштабную реставрацию, поэтому многие достопримечательности, включая знаменитые Золотые ворота XII века, закрыты заборами, баннерами или маскировочной сеткой. Этот факт стоит учитывать при планировании поездки. Возможно, есть смысл отложить визит до окончания работ.

От столицы Владимирской области до Гусь-Хрустального ведет трасса Р-132 «Золотое кольцо». Но, чтобы разнообразить впечатления, было решено сделать небольшое ответвление от основного маршрута и заехать в Судогду. Этот город не может похвастаться яркими объектами, однако в его окрестностях есть несколько точек притяжения туристов.

Константин Федяев/«Газета.Ru»

Пожалуй, наиболее примечательная достопримечательность — полузаброшенное имение Владимира Храповицкого. Любителям природы наверняка понравятся Дюкинские карьеры — природный заповедник, чьи известняковые массивы напоминают горы, а также мощный родник, который бьет из подземного озера на высоту до трех метров.

Константин Федяев/«Газета.Ru»

Поскольку Belgee X70 был в полноприводной версии с муфтой подключения задних колес, на нем удалось добраться до наиболее труднодоступной локации — каменистых порогов реки Судогды. На разбитой грунтовке подвеска старательно смягчала даже крупные неровности, а полный привод, солидный дорожный просвет и короткие свесы кузова позволили подъехать к самому берегу.

Константин Федяев/«Газета.Ru»

Важно уточнить, что в этой модификации применяется роботизированная преселективная 7-ступенчатая коробка передач с двойным «мокрым» сцеплением. Ее надежность подтверждена ресурсными испытаниями на протяжении 350 тыс. км в разных странах, включая Россию. И в целом по отзывам владельцев Belgee X70 трансмиссия не доставляет хлопот. Гарантия на агрегат составляет 5 лет или 150 тыс. км.

Константин Федяев/«Газета.Ru»

Аналогичные гарантийные условия распространяются и на классический «автомат» Aisin 6AT, который устанавливается на версии с передним приводом. Во всех вариантах под капотом скрывается проверенный временем двигатель 1.5T мощностью 150 л.с. В модификации с четырьмя ведущими колесами дополнительно предусмотрен 48-вольтовый стартер-генератор, помогающий при разгоне, а также обеспечивающий топливную экономичность.

Константин Федяев/«Газета.Ru»

Этих 150 сил вполне хватает для уверенных обгонов на двухполосных дорогах, а приятным бонусом является отсутствие переплаты за транспортный налог и страховой полис, которая неизбежна при большей мощности. 7-ступенчатый «преселектив» работает комфортно, поэтому смена передач происходит практически незаметно. К обгонам на двухполосных дорогах лучше готовиться заранее и переключать трансмиссию в режим «Спорт».

Константин Федяев/«Газета.Ru»

Конечная точка маршрута, Гусь-Хрустальный, до начала XX века называвшийся Гусь-Мальцовским, известен своими стекольными заводами. В городе сохранилось несколько профильных предприятий, а их изделия можно приобрести на местном рынке и в магазинах. Правда, стоит учесть, что некоторые торговцы предлагают под видом гусевского белорусское или иранское стекло.

В город стоит заехать как минимум ради экспозиции Музея хрусталя имени Мальцовых — это около двух тысяч экспонатов из стекла и хрусталя, выпускавшихся Гусевским хрустальным заводом на протяжении почти трех столетий. Жемчужины собрания — художественная композиция «Стеклянный букет» Разумея Васильева и декоративная пластика «Гимн стеклу» Владимира Муратова и Владимира Касаткина.

Константин Федяев/«Газета.Ru»

Экспонаты выставлены в интерьерах памятника архитектуры и живописи конца XIX — начала XX веков — Георгиевского собора. И вообще, ценителям зодчества «родина русского хрусталя» будет интересна множеством любопытных построек, включая каменные жилые дома, возведенные промышленниками Мальцовыми для работников своего завода.

Константин Федяев/«Газета.Ru»

На фоне классической архитектуры основанного в 1756 году города Belgee X70 не выглядит вычурно. Его сдержанный дизайн со сбалансированными пропорциями кузова можно охарактеризовать как «стиль вне времени». За «хай-тек» отвечают светодиодные фары, которые, как показали вечерние перемещения, отличаются эффективностью. В темное время суток помогает система автоматического переключения света с дальнего на ближний.

Константин Федяев/«Газета.Ru»

Помимо осмотра дореволюционных строений и музейных экспозиций (еще одна интересная коллекция находится в краеведческом музее и посвящена граненому стакану), в Гусь-Хрустальном можно пройти мастер-классы. В специальной мастерской вам помогут своими руками сделать стеклянную фигурку гуся, а в местном колледже обучат мастерству выдувания предметов интерьера.

Кстати, к водоплавающим птицам семейства утиных название города, вопреки распространенному мнению, не имеет никакого отношения. Первая часть взята от имени реки Гусь — это, как предполагают некоторые краеведы, изменившееся до неузнаваемости слово, означавшее на языке древних жителей Мещеры «Еловая».

Константин Федяев/«Газета.Ru»

Интерьер Belgee X70 после недавнего обновления остался практически без изменений. И это хорошо, так как кроссовер изначально радовал эргономикой, физическими клавишами, обилием вещевых отсеков и центральным тачскрином диагональю 12,3 дюйма. Сама медиасистема была модернизирована: получила обновленную графику, другую структуру меню и поддержку протокола Apple CarPlay.

Стоит уточнить, что модель имеет богатое оснащение не только в топовых, но и в начальных версиях. В комплектации «Стиль» есть шесть подушек безопасности, система бесключевого доступа, датчики света и дождя, отделка сидений кожзамом, двухзонный климат-контроль, датчики парковки, камера заднего вида, круиз-контроль и ранее упомянутые светодиодные фары.

Константин Федяев/«Газета.Ru»

В этот список также входят обогревы форсунок омывателя, лобового стекла, руля и всех сидений, которые в летнюю жару остались невостребованными. А вот подстаканники, включая расположенные в откидном подлокотнике заднего дивана, и охлаждаемый бокс между передними сиденьями в жаркую погоду оказались весьма полезны.

Обратный путь от Гусь-Хрустального до Москвы позволил сформулировать итоговые выводы. Уже зарекомендовавший себя на российском рынке Belgee X70 достойно показал себя и в семейном путешествии. Он не слишком велик, чтобы создавать проблемы при парковке в городе, но достаточно вместителен, чтобы семья из трех-четырех человек чувствовала себя комфортно.

Константин Федяев/«Газета.Ru»

И еще одна ремарка о комфорте: спинка заднего дивана регулируется по углу наклона. Для ребенка в детском кресле эта опция означает максимально удобную посадку. Настолько удобную, что на длинных перегонах 9-летний пассажир время от времени мирно засыпал.

Константин Федяев/«Газета.Ru»

Наконец, эта поездка показала, что даже маленькие города могут быть интересны для путешественников, а наличие автомобиля существенно расширяет набор доступных локаций. Тем более что сегодня такие вояжи стали максимально комфортными: вдоль трасс хватает заведений общепита, дороги становятся лучше, а на современных АЗС помимо заправки топливом предлагают множество других услуг.