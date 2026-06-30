Десятки дронов ВСУ атаковали Подмосковье: погиб младенец, пострадало здание в Дубне

Шестимесячный ребенок погиб во время ночной атаки БПЛА на Подмосковье

Последствия падения БПЛА на жилой дом в Егорьевске, 30 июня 2026 года

Шестимесячный ребенок погиб в результате ночной атаки украинских беспилотников на Московскую область. В частный дом, в котором находилась семья из четырех человек, попал дрон — начался пожар, все жильцы оказались под завалами. Двоих взрослых и двоих детей смогли вытащить, но младенец скончался по дороге в больницу. Погибшие в результате прилетов есть также в Тверской и Белгородской областях. Что известно о ночных ударах по Подмосковью и другим регионам России — в материале «Газеты.Ru».

Частный дом загорелся в подмосковном Егорьевске в результате падения дрона, погиб шестимесячный ребенок, три человека пострадали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, под завалами здания оказалась семья, спасатели извлекли двоих взрослых и двоих детей. Все они получили травмы, их госпитализировали.

«Спасатели оперативно извлекли двоих взрослых и двоих детей. К сожалению, шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу», — написал губернатор.

Воробьев выразил соболезнования семье и заявил, что власти окажут необходимую помощь пострадавшим.

Глава региона также рассказал, что в подмосковной Дубне было повреждено административное здание .

«Пострадавших нет. Еще один беспилотник упал на частный дом в деревне Фатеево Павлово-Посадского округа. По предварительной информации, никто не пострадал», — отметил он.

Чуть больше недели назад, 22 июня Дубна также была целью украинских БПЛА. Тогда сообщалась об ударах по Центру космической связи. Несмотря на повреждения, объект продолжил работать в штатном режиме.

Комментируя удары по Подмосковью, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в результате атак «страдают гражданские лица, гибнут дети — это результат действий киевского режима».

«Об этом должны знать и помнить все. Мы хотели бы обратить внимание международного сообщества, привлечь внимание к этим преступным действиям», — добавил он.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что в атаке могли быть заинтересованы представители западных стран.

«Космос — это часть оборонно-промышленного комплекса нашей страны. Пытаются нарушить космические коммуникации, наши возможности использования комплекса в оборонных целях», — отметил Колесник.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в комментарии RT высказал мнение, что подобными атаками Киев пытается добиться прекращения огня и получить передышку. По мнению депутата, подобные действия украинских властей приведут лишь к гибели большего числа солдат ВСУ.

Ограничения в аэропортах и обстановка в регионах

Атака украинских дронов на регионы России началась вечером 29 июня и продолжалась всю ночь. По данным Минобороны, средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 419 украинских беспилотников. Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, а также Крымом.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что только на подлете к столице с 20:00 был уничтожен 61 БПЛА. На фоне атаки Росавиация временно вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский. По данным транспортных служб, были задержаны десятки рейсов. К 9:00 ограничения сняли.

В соседней с Подмосковьем Тверской области в результате атаки погибла 61-летняя женщина . Обломки украинского беспилотника упали на жилой дачный дом в Кимрском муниципальном округе, сообщил губернатор Виталий Королев.

«Главе муниципального округа поручил оказать необходимую помощь родственникам погибшей, провести инспекцию близлежащих домов на предмет возможных повреждений, при выявлении принять меры по оперативному проведению ремонтов», — добавил глава региона.

Еще один человек погиб в Белгородской области.

«В Шебекинском округе в селе Нижнее Березово-Второе FPV-дрон ударил по автомобилю. Бойцы самообороны доставили двоих мужчин в Шебекинскую центральную районную больницу. Один из пострадавших был в тяжелом состоянии. Несмотря на все усилия врачей, он скончался от полученных травм. Второй мужчина получил осколочное ранение и открытый перелом ноги», — сообщили в оперштабе региона.

По его данным, еще пять человек в регионе получили ранения в результате атак.

В Буденовском районе Донецка во время прилета украинского БПЛА пострадала женщина, в Кировском районе повреждения получили два грузовых автомобиля и инфраструктура автозаправочной станции, сообщил мэр Алексей Кулемзин. Были полностью уничтожены автобус и грузовой автомобиль.