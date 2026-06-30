Когда выйдет 5-й сезон сериала «Мажор» и что от него ждать

Что будет в новом сезоне «Мажора» и когда выйдут все серии

«Мажор» — один из самых масштабных российских проектов последних лет. Проект собирались завершить еще на третьем сезоне, но создатели решили не ставить точку и продолжить историю Игоря Соколовского. Уже в июле 2026 года шоу возвращается на экраны. Когда выйдет пятый сезон «Мажора», о чем он будет и кто сыграл главные роли — в материале «Газеты.Ru».

Когда выйдет пятый сезон «Мажора»

Съемки пятого сезона «Мажор» стартовали в Сочи в феврале прошлого года. Для фанатов криминальной драмы это стало неожиданностью — многие зрители были уверены, что история завершилась. Однако создатели проекта решили не останавливаться на достигнутом.

4 июля 2026 года состоится премьера пятого сезона «Мажора»

Новые серии будут выходить каждую субботу в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск», всего их восемь. 22 августа зрителям покажут финальный эпизод.

Интересно Помимо Сочи, съемки сериала проходили в живописных местах российского юга: Адлере, Анапе, окрестностях Новороссийска и на Красной Поляне. Причем одной из необычных локаций стали так называемые «сочинские фавелы» — кварталы домов, надстроенных над гаражами. Как правило, это незаконные постройки, но в них живут люди: здесь можно найти целые гаражные многоэтажки.

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Кто снялся в пятом сезоне «Мажора»

Главные события будут разворачиваться вновь вокруг Игоря Соколовского, которого традиционно играет Павел Прилучный. Благодаря этой роли актер получил широкую известность.

Кадр из сериала «Мажор» (2026) Пресс-служба Кинопоиска

Основной костяк сериала сохранится, компанию Прилучному составят:

* Павел Чинарев;

* Александр Обласов;

* Линда Лапиньш;

* Анна Цуканова-Котт;

* Виталия Корниенко;

* Елизавета Шакира;

* Владимир Селезнев.

Среди новых лиц — Кирилл Кяро, который будет главным злодеем сезона. Также в «Мажоре» появится внучка Валерия Золотухина Мария и сын Анны Ардовой Антон Шаврин.

Что известно о новом сезоне

События пятого сезона развернутся в Сочи после событий, показанных в полнометражном фильме «Мажор в Дубае», вышедшем в прошлом году. По словам создателей, зрителей ждут новые загадки, экшен, динамичные погони и шикарные виды черноморского побережья.

Сюжет

В центре внимания снова окажутся Игорь Соколовский и его агентство «Честные люди». Вместе с дочкой он переезжает в Сочи, чтобы начать новую жизнь и решает открыть собственный эко-отель. Но внезапно появляется местный авторитет — сын влиятельного человека, который хочет снести жилой квартал ради собственной винодельни. Игорь и его близкие оказываются в опасности, им предстоит противостоять «мажору».

Кто снял пятый сезон «Мажора»

Режиссером пятого сезона выступает Сергей Пикалов, известный по проектам «В клетке» (2019-2021) и «Точка ноль» (2024).

До карьеры в кино Пикалов работал в Российском академическом молодежном театре. Позже вошел в число режиссеров известного ситкома «Не родись красивой». Постепенно начал снимать свои проекты. Его первой получившей популярность работой стал сериал «Второе дыхание» (2013), главные роли в котором исполнили Марат Башаров, Виктория Толстоганова и Егор Бероев.

Производством проекта занималась компания «Бар Продакшн» по оригинальному формату продюсерской компании «Среда».

Кадр из сериала «Мажор» (2026) Пресс-служба Кинопоиска

Что было в прошлых сезонах сериала

Детективная драма «Мажор» стартовала в 2014 году и быстро стала одним из самых популярных российских сериалов. Миллионы зрителей следили, как сын богатого бизнесмена, избалованный мажор Игорь Соколовский взрослел, менялся и учился брать ответственность за собственные поступки. За годы существования франшиза разрослась до пяти сезонов и трех полнометражных фильмов.

В тексте ниже есть спойлеры всех предыдущих сезонов!

Первый сезон

В центре сюжета Игорь Соколовский — типичный представитель «золотой» молодежи, беззаботный парень, который тратит отцовские деньги на удовольствия: девушек, ночные клубы, алкоголь и дорогие машины. Он окончил юридический факультет престижного вуза, но ни дня не работал по специальности. Однажды во время очередной вечеринки у него вышел серьезный конфликт с полицейскими. Отец Игоря, олигарх Владимир Соколовский, ставит ультиматум: он приостанавливает уголовное дело, но с одним условием — парень больше не получает отцовских денег и отправляется работать полицейским в отделение, с сотрудниками которого подрался.

Поначалу коллеги во главе с капитаном Викой Родионовой (Карина Разумовская) искоса смотрят на нового работника. Несмотря на конфликтное знакомство, мажору Игорю удается раскрыть первое преступление. Однако следующее дело повергает его в шок: он понимает, что в смерти девятилетней девочки виноват его ближайший друг Стас.

В ходе других расследований Соколовский натыкается на информацию о смерти своей матери. Изучая архивное дело, он обнаруживает, что часть данных пропала. Несмотря на трудности в общении с коллегами и всеобщее неприятие, Игорь принимает решение остаться в отделе. Он помогает задержать торговцев оружием и получает пулю, закрывая собой Родионову. Поиски убийцы выводят главного героя на олигарха Игнатьева — очень опасного человека, который в конце первого сезона нанимает киллера Михаила Лапина, чтобы убить отца Игоря. Еще одной жертвой Лапина, но уже случайной, становится сестра Стаса Валерия — изначально пуля должна была попасть в Игоря. Противостояние с олигархом заканчивается для Соколовского поражением, и он попадает за решетку.

Сложная жизнь рядового полицейского закаляет его характер, помогает найти истинных друзей, любимую девушку и стать просто хорошим человеком.

Кадр из сериала «Мажор» (2014) Первый канал

Второй сезон

Игоря Соколовского неожиданно выпускают из СИЗО, куда его отправили по обвинению в покушении на жизнь Игнатьева. Дело закрыто, Мажор возвращается на службу в полицию. Однако Игоря мало интересует работа — он сосредоточен на своем плане мести: он уверен, что Игнатьев виновен в гибели его родителей.

Параллельно Игорю приходится заниматься семейным бизнесом, который теперь перешел в его руки. Чтобы подобраться ближе к Игнатьеву, Соколовский начинает встречаться с его дочкой Катей, но все еще не может забыть Вику. В течение сезона отдел Вики расследует множество запутанных дел: девушка, выпавшая из окна шестнадцатого этажа, труп коллектора с отрубленной рукой, смерть девушки, ставшей жертвой амбиций сводного брата, гибель знаменитой гадалки во время лунного затмения. Лейтенант Жека знакомится с Ниной, дочерью олигарха, а между Викой и Мажором нарастает напряжение. В конце сезона происходит трагедия: бывший друг Игоря Стас решает отомстить за гибель своей сестры. По роковой случайности его пуля, предназначенная для Игоря, убивает капитана Данилу Королева, что повергает в шок весь отдел полиции и особенно Вику.

Третий сезон

Соколовский продолжает распутывать сложные уголовные дела и вести крупный бизнес, доставшийся ему в наследство от погибшего отца, однако сердце терзает жажда мести. Ему удалось разобраться только с убийцей отца, на очереди — виновный в гибели матери. Давняя смерть матери и недавнее убийство отца — два события, определившие его дальнейшую жизнь. В третьем сезоне Игорь расследует самые разные преступления: угон танков в компьютерных играх, нападение на женщину и похищение ребенка, убийство психолога рядом с загадочной деревней, смерть девушки, за которой гнался таксист, преступление конокрадов. Главный герой наконец завершает расследование убийства отца, которое начал еще в первом сезоне.

Цель жизни Соколовского — восстановить справедливость и наказать виновных, всех до одного. Финальные серии третьего сезона заканчиваются трагически. Во время полицейской операции в банке Вика становится сама заложницей, а Игорь убивает главного врага — Фишера. Узнав об этом, обезумевшая дочь Игнатьева Катя стреляет в Соколовского, но случайно задевает Вику. Финальная сцена показывает лежащими на полу в луже крови Игоря и Вику. Последнее слово раненого Соколовского — это имя его шефа: «Вика».

Изначально создатели говорили, что третий сезон будет последним. Но позже шоу было решено продлить.

Четвертый сезон

События четвертого сезона развиваются спустя девять лет после перестрелки в банке. По сюжету, Вика погибла, но Соколовский выжил. Катя в это время лежит в психиатрической клинике. Главный герой узнает, что он является отцом Сони — дочери Вики. Он решает заняться воспитанием девятилетней девочки и лишает Анну (сестру Вики) опеки над ней, чтобы самому заботиться о малышке. Но сестра Вики и ее муж Ваня не готовы отдать ребенка в руки нерадивого отца — они привязались к девочке и намерены бороться до последнего. Анна обращается к юристам, которые должны помочь ей представить в суде доказательства того, что Соколовский не способен справиться с родительскими обязанностями. Однако прошлое настигает Игоря, и в опасности оказываются все, кто когда-либо был рядом с ним. Погибает Аня, а Игорь забирает дочь себя и официально оформляет опекунство. Главный антагонист сезона — Валерий Симоненко, бывший капитан полиции и первый начальник Игоря Соколовского. Четвертый сезон заканчивается перестрелкой, в которой погибает Катя, закрывшая собой Соколовского так же, как и Вика в третьем сезоне, а Симоненко попадает за решетку.

Кстати Главными авторами идеи и продюсерами проекта выступили Александр Цекало и Иван Самохвалов. Под их руководством вышел первый сезон «Мажора».

Будет ли шестой сезон «Мажора»

Кадр из сериала «Мажор» (2026) Пресс-служба Кинопоиска

Как выяснилось, на пятом сезоне создатели не остановятся. Работа над следующей частью ленты идет полным ходом. Кадры со съемок показал Павел Прилучный в своих соцсетях. По предварительным данным, следующий сезон выйдет тоже в 2026 году, однако о точной дате пока не сообщается.

Проект явно обещает быть долгоиграющим, и фанатам «Мажора» не стоит прощаться с Игорем Соколовским.