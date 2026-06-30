«У него на Украине отжимали бизнес»: что известно о подрыве олигарха Ермолаева в Монако

«УП»: покушение на украинского олигарха в Монако связано с кол-центрами в Днепре

Вечером 29 июня в Монако прогремел мощный взрыв, в результате которого три человека попали в больницу с тяжелыми ранениями. СМИ полагают, что пострадавшие — украинский мультимиллионер Вадим Ермолаев и его семья. Первоначально власти не исключали версию теракта, однако позже генеральный прокурор княжества Стефан Тибо официально заявил, что расследование будет вестись по факту покушения на убийство. Что о нем говорят и какие детали удалось выяснить — в материале «Газеты.Ru».

В результате взрыва в Монако три человека получили серьезные травмы, еще четверо — легкие ранения, сообщает Le Figaro. Предположительно, наиболее тяжело пострадали мультимиллионер Вадим Ермолаев и его семья. По информации издания, взрывное устройство содержало болты и металлическую дробь для максимального поражающего эффекта.

По сообщению властей, вечером 29 июня возле площади де Мюлен в Монако сработало взрывное устройство, оставленное неизвестным у входа в жилой комплекс. На записях камер видеонаблюдения видно, как мужчина оставляет рюкзак возле двери и скрывается.

Сразу после инцидента госминистр княжества Кристоф Мирман заявил, что взрыв может быть террористическим актом. По его словам, это первый подобный случай в истории государства.

Князь Монако Альбер II также решительно осудил произошедшее, назвав случившееся потрясением для всего княжества. В заявлении княжеского дворца он выразил сочувствие пострадавшим, поблагодарил службы безопасности за оперативную работу и отметил, что расследование ведется в тесном взаимодействии с французскими властями.

Однако позднее первоначальная версия о теракте была официально опровергнута. Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо объявил, что следствие ведется по статье о покушении на убийство .

«Это нападение нельзя классифицировать как террористическое», — пояснил он на пресс-конференции.

Тибо добавил, что все усилия силовиков сосредоточены на поиске единственного подозреваемого, совершившего нападение.

Как пишет Nice-Matin, свидетели сообщили полиции о мужчине в темной рубашке и панаме, которого после взрыва зафиксировали камеры видеонаблюдения уже на территории близлежащего французского города.

Преступника ищет полиция и жандармерия, ночью его искали два вертолета с прожекторами. По информации издания, подозреваемый покинул Монако, после чего камеры потеряли его след. Власти не исключили, что у него могли быть сообщники.

Главная предполагаемая цель покушения — украинский миллионер Вадим Ермолаев. Официально власти отказались раскрывать личность пострадавших, однако французские СМИ сообщают, что пострадал именно он и его семья. Ермолаев — бизнесмен из Днепра, основатель торгово-производственной корпорации «Алеф» и один из крупнейших застройщиков города, ранее входил в число 50 богатейших граждан Украины. Forbes Украина в 2021 году оценивал его состояние примерно в $220 млн.

В 2019 году Ермолаев отказался от гражданства Украины и стал гражданином Кипра. В конце 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции, основанием стал алкогольный бизнес Ермолаева в Крыму. По данным Nice-Matin, последние 10 лет бизнесмен проживал в Монако.

После покушения на Ермолаева в СМИ появились слухи о причастности к преступлению украинских спецслужб или преступных группировок. В частности, «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что взрыв мог быть целенаправленным нападением на украинского олигарха и иметь отношение к кол-центрам в Днепре.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в соцсети X, что бизнесмен с 2023 года находится под санкциями Киева, а потому мог стать целью нападения СБУ или проукраинских экстремистских групп.

«Режим Зеленского явно перешел черту: теперь он идет прямо к нашим берегам», — написал он.

Бывший депутат Верховной рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник в комментарии aif.ru заявил, что Ермолаев якобы финансировал политических оппонентов Зеленского. По словам Олейника, он «не исключает», что Зеленский мог быть заказчиком покушения.

Украинский журналист и блогер Анатолий Шарий также связал произошедшее с конфликтом вокруг бизнеса Ермолаева.

«Ермолаев не берет трубку. Вероятно, это он. Теракт, конечно, киевский. У него на Украине отжимали бизнес», — заявил Шарий.

Бывший народный депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сказал изданию «Ридус», что события в Монако могут быть связаны с борьбой за финансовые потоки:

«Произошедшее является следствием внутренних конфликтов вокруг украинских кол-центров, часть из которых связана с семьей Ермолаева. <...> Все это крутится вокруг денег, генерировавшихся через кол-центры и прочие мошеннические схемы. Ермолаев атакован в ходе передела финансовых потоков».

При этом официальных заявлений правоохранительных органов Монако о возможной причастности Украины или украинских спецслужб на момент публикации не поступало.

«Все тряслось, я думал, что умру»: что рассказывали очевидцы

Французская газета Nice-Matin опубликовала рассказы жителей домов, расположенных рядом с местом взрыва.

По словам 23-летней Барбары, сначала она решила, что произошел «ядерный взрыв».

«Шум был ужасный. Все тряслось. Мы действительно думали, что наше здание вот-вот рухнет», — рассказала девушка. Ее мать сообщила, что жители в спешке покинули дома, опасаясь новых взрывов, и несколько часов не знали, смогут ли вернуться обратно.

Другая жительница рассказала изданию, что в первые минуты не могла понять, произошло ли землетрясение или крушение вертолета. По ее словам, «первые 20 минут были как в тумане».

Многие жители отмечали, что за годы жизни в княжестве никогда не видели такого количества полицейских на улицах.

Что известно о состоянии пострадавших

По данным Nice-Matin, Вадим Ермолаев получил ожоги и осколочные ранения. Он был доставлен в больницу Ниццы в сознании.

Наиболее тяжелые ранения получила его жена. По данным СМИ, ей в результате взрыва оторвало ноги. Пострадавшую в экстренном порядке доставили в больницу Ниццы, где вынужденно провели ампутацию.

Кроме того, получил ожоги и ушибы 13-летний подросток. Один из металлических болтов, которыми была начинена бомба, застрял у него в ноге. Он также был госпитализирован.

По данным Nice-Matin, все трое раненых — члены одной украинской семьи. Еще четверым пострадавшим с порезами медики оказали помощь на месте.