Путин, Медведев, Мединский: кто пришел проститься с Сергеем Ивановым

В Москве прощаются с экс-министром обороны РФ Сергеем Ивановым. Траурная церемония проходит в Прощальном зале ЦКБ №1. С утра зал заставлен венками от близких и бывших коллег, в том числе от помощника президента, экс-директора ФСБ Николая Патрушева. У входа можно увидеть черные авто марки «Аурус», а также охрану, тщательно проверяющую всех пришедших.

В последний путь Иванова провожает сводный расчет отдельной роты почетного караула, который объединяет представителей всех трех родов Вооруженных сил — Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота.

Церемонию прощания с политиком посетили глава ЦБ Эльвира Набиуллина, экс-заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, помощник президента Владимир Мединский и многие другие высокопоставленные чиновники, политики и военные.

Проститься с бывшим министром лично приехал и президент России Владимир Путин. Глава государства возложил к гробу красные розы и коротко пообщался с семьей Иванова на церемонии. По данным ТАСС, Путин провел на прощании не менее 20 минут.

Президент работал с Ивановым еще в 1970-х, когда служил в КГБ в Ленинграде. После Иванов был одним из замов Путина в ФСБ, а в 2001 году стал министром обороны. В 2011—2016 годах политик руководил администрацией президента, а с 2012 года был постоянным членом Совета Безопасности России и спецпредставителем президента по вопросам экологии вплоть до 2026-го.

Сергей Иванов умер 26 июня в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. Его похоронят на Троекуровском кладбище рядом с сыном, который скончался в 2014 году в ОАЭ во время отдыха.