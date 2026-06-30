Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Фото

Путин, Медведев, Мединский: кто пришел проститься с Сергеем Ивановым

Самый опасный человек на планете: Майку Тайсону — 60
Весь мир снимает "клубничную Луну": кадры июньского полнолуния
Наталье Штурм – 60. Редкие и эксклюзивные фото из личного архива певицы
Первый триллионер в мире: Илону Маску — 55

В Москве прощаются с экс-министром обороны РФ Сергеем Ивановым. Траурная церемония проходит в Прощальном зале ЦКБ №1. С утра зал заставлен венками от близких и бывших коллег, в том числе от помощника президента, экс-директора ФСБ Николая Патрушева. У входа можно увидеть черные авто марки «Аурус», а также охрану, тщательно проверяющую всех пришедших.

В последний путь Иванова провожает сводный расчет отдельной роты почетного караула, который объединяет представителей всех трех родов Вооруженных сил — Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота.

Церемонию прощания с политиком посетили глава ЦБ Эльвира Набиуллина, экс-заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, помощник президента Владимир Мединский и многие другие высокопоставленные чиновники, политики и военные.

Проститься с бывшим министром лично приехал и президент России Владимир Путин. Глава государства возложил к гробу красные розы и коротко пообщался с семьей Иванова на церемонии. По данным ТАСС, Путин провел на прощании не менее 20 минут.

Президент работал с Ивановым еще в 1970-х, когда служил в КГБ в Ленинграде. После Иванов был одним из замов Путина в ФСБ, а в 2001 году стал министром обороны. В 2011—2016 годах политик руководил администрацией президента, а с 2012 года был постоянным членом Совета Безопасности России и спецпредставителем президента по вопросам экологии вплоть до 2026-го.

Сергей Иванов умер 26 июня в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. Его похоронят на Троекуровском кладбище рядом с сыном, который скончался в 2014 году в ОАЭ во время отдыха.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему снимая наличные, россияне увеличивают себе ставки по кредитам. Объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!