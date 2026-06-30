Лунный календарь садовода на июль — 2026: что и когда сажать

Лунный календарь садовых и огородных работ на июль 2026 года: благоприятные и неблагоприятные дни

Июль — один из самых насыщенных месяцев для дачников. В это время продолжаются посадки, идут поливы и подкормки, начинается массовый сбор урожая и сезон домашних заготовок. Многие планируют работы по фазам Луны, хотя научных подтверждений эффективности такого подхода нет. Какие дни в июле 2026 года считаются благоприятными и неблагоприятными для работ в саду и огороде, а также когда ожидаются новолуние и полнолуние — в материале «Газеты.Ru».

Что такое лунный календарь и стоит ли ему верить

Лунный календарь основан на смене фаз Луны. Полный цикл — от одного новолуния до другого — называется синодическим месяцем и длится около 29,5 суток. Именно из-за взаимного расположения Земли, Луны и Солнца мы наблюдаем на небе то тонкий серп, то половину диска, то полную Луну.

Однако современная наука не нашла убедительных доказательств того, что фазы Луны напрямую влияют на рост и развитие растений. Как рассказал «Газете.Ru» преподаватель астрономии, заместитель директора Политехнической школы ПНИПУ Евгений Бурмистров, гораздо важнее освещенность, температура воздуха, полив, состав почвы и правильный уход.

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«Лунный календарь можно рассматривать скорее как традицию или удобный способ планирования. Его использование не приносит вреда, если не заменяет реальные агротехнические знания, однако ожидать значительного влияния на урожай не стоит», — объяснил астроном.

Фазы Луны в июле 2026

* 1–13 июля — Убывающая Луна.

* 14 июля — Новолуние (в 12:43 по московскому времени).

* 15–28 июля — Растущая Луна.

* 29 июля — Полнолуние (в 17:36 по московскому времени).

* 30–31 июля — Убывающая Луна.

Полнолуние в июле обычно называют Оленьей Луной — в середине лета у молодых самцов оленей активно растут новые рога.

Лунный календарь садовода в июле 2026 года

В первой половине июля 2026 года Луна будет убывающей. Согласно лунному календарю, этот период считается благоприятным для посадки корнеплодов, а также для обрезки растений, прополки и других работ, связанных с уходом за участком.

На растущую Луну, согласно этим рекомендациям, лучше сеять культуры, которые формируют урожай над землей: зелень, овощи и цветы.

Полнолуние и новолуние в лунном календаре считаются неблагоприятными днями для посадок и пересадок. В это время обычно рекомендуют заняться уборкой участка, борьбой с вредителями и другими хозяйственными работами.

1 июля (среда, убывающая Луна в Козероге и Водолее)

Один из самых благоприятных дней для посадки корнеплодов. По лунному календарю в это время рекомендуют высаживать культуры, урожай которых развивается под землей. Считается, что такие растения будут крепче, а собранные плоды — лучше храниться. Подходящий день для посадки капусты, огурцов, томатов, лука, чеснока и кабачков.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

2–3 июля (четверг-пятница, убывающая Луна в Водолее)

Посадки на эти дни лучше не планировать. Водолей считается малоплодородным знаком, поэтому время больше подходит для ухода за участком: можно обработать почву, удалить усы у клубники, прорыхлить грядки и заняться прополкой.

4–5 июля (суббота-воскресенье, убывающая Луна в Рыбах)

В астрологии Рыбы относят к самым плодородным знакам. Эти дни считаются удачными для посадки корнеплодов — редиса, моркови, свеклы, а также перца и томатов. Благоприятным будет и уход за растениями: поливы и подкормки.

6 июля (понедельник, убывающая Луна в Рыбах и Овне)

В первой половине дня можно сеять зелень и высаживать корнеплоды. Позже стоит уделить внимание вьющимся культурам — гороху, фасоли и огурцам: подвязать их и направить побеги по опорам. День также подходит для внесения удобрений.

7 июля (вторник, убывающая Луна в Овне)

Для новых посадок день считается неблагоприятным. Зато можно собирать урожай, ухаживать за почвой, проводить обрезку растений и заниматься домашними заготовками.

8–10 июля (среда-пятница, убывающая Луна в Тельце)

Телец считается одним из самых плодородных знаков. В эти дни рекомендуют сажать картофель, морковь, свеклу, редис и лук на репку. Подходящее время для подкормок и обработки растений от вредителей.

Александр Кряжев/РИА Новости

11–12 июля (суббота-воскресенье, убывающая Луна в Близнецах)

Нейтральные дни. Поскольку Близнецы относят к малоплодородным знакам, посадки лучше отложить. Зато можно посвятить время прополке, рыхлению, подготовке грядок и обработке растений от болезней и вредителей.

13 июля (понедельник, убывающая Луна в Раке)

Этот день считается благоприятным для посадки поздних огурцов. Хорошо приживаются и однолетние вьющиеся цветы. Во второй половине июля в средней полосе России начинает созревать смородина и малина, поэтому уже можно собирать первые ягоды и делать заготовки.

14 июля (вторник, новолуние)

Новолуние считается самым неблагоприятным днем для посадок и пересадок. Работы с растениями лучше отложить, а свободное время посвятить планированию дел на период растущей Луны.

15-16 июля (среда-четверг, растущая Луна во Льве)

Лев считается сухим и малоплодородным знаком, поэтому посадку, пересадку и полив большинства культур рекомендуют отложить. Зато это подходящее время для защиты растений от вредителей, сбора урожая, рыхления, прополки и других работ с почвой. Также можно провести минеральную подкормку.

17 июля (пятница, растущая Луна в Деве)

По лунному календарю Дева считается малоплодородным знаком. Этот день больше подходит для посадки однолетних цветов, а вот овощные культуры сеять не рекомендуют — считается, что они дают менее богатый урожай. Зато можно рыхлить почву, проводить обрезку и вносить минеральные удобрения.

18–21 июля (суббота-вторник, растущая Луна в Деве и Весах)

Благоприятный период для большинства дачных работ. По лунному календарю в эти дни рекомендуют сеять зелень, высаживать лук на перо, пересаживать и пикировать растения. Подходящее время для посадки однолетних, двулетних и многолетних цветов, а также комнатных растений. Не забудьте прополоть грядки. Во второй половине июля поспевают малина, смородина и крыжовник — самое время заняться сбором урожая и заготовками.

22–24 июля (среда-пятница, растущая Луна в Скорпионе)

По лунному календарю это один из самых благоприятных периодов месяца. Скорпион считается плодородным знаком, поэтому в эти дни рекомендуют сажать зелень, огурцы, лук на перо и другие культуры. Хорошее время для подкормок и обработки растений от вредителей.

Илья Наймушин/РИА Новости

25 июля (суббота, растущая Луна в Стрельце)

День подходит для посева растений на семена. Считается, что они дают крепкую зелень, но не отличаются высокой урожайностью. Полив и обрезку лучше отложить, а внимание уделить работам с почвой — рыхлению, перекопке и подготовке грядок.

26 июля (воскресенье, растущая Луна в Стрельце и Козероге)

Нейтральный день. Его можно посвятить уборке урожая, посадке усов клубники, поливу и прополке.

27-28 июля (понедельник-вторник, растущая Луна в Козероге)

По лунному календарю это благоприятные дни почти для любых работ в саду и огороде. Хорошее время для посадки зелени, корнеплодов и капусты. Также рекомендуется уделить внимание поливу, особенно если выращиваете влаголюбивые культуры — огурцы, тыкву и капусту.

Виталий Тимкив/РИА Новости

29 июля (среда, полнолуние)

Полнолуние считается неблагоприятным днем для посадок и пересадок. Вместо этого можно заняться сбором, переработкой и консервацией урожая. Считается, что плоды, собранные в полнолуние, получаются особенно сочными.

30-31 июля (четверг, пятница, убывающая Луна в Водолее и Рыбах)

Луна снова переходит в фазу убывания. По лунному календарю это подходящее время для сбора урожая, обрезки растений и борьбы с вредителями. Пока Луна находится в Водолее, новые посадки не рекомендуются. Во второй половине 31 июля, после перехода Луны в знак Рыб, можно заняться поливом.

Важно На растущей Луне не рекомендуется проводить прививку глазком (окулировку) — ткани растения более ориентированы на рост побегов, чем на формирование плотного соединения. Не рекомендуется пересаживать растения со слабой корневой системой — их восстановление замедлено из-за активного оттока соков вверх.

3, 7, 14, 15, 29 июля неблагоприятные дни для посадок в июле 2026 года

Основные работы в июле 2026 года

Июль — один из самых насыщенных месяцев для дачников. На грядках уже созревает первый урожай, но растения по-прежнему нуждаются в регулярном уходе. Лунный календарь может служить ориентиром при планировании работ, однако учитывать нужно и особенности конкретных культур, и погодные условия. О том, что важно успеть сделать в середине лета, «Газете.Ru» рассказала садовод-блогер Светлана Самойлова.

Окучивание картофеля

В начале июля картофель еще можно окучить — эта процедура помогает увеличить количество клубней. Если на участке освободились грядки, например после уборки лука или чеснока, Светлана Самойлова рекомендует посадить еще и молодой картофель.

К концу октября он уже даст урожай. Такие клубни будут немного мельче обычных и не подойдут для длительного хранения, зато станут отличным осенним деликатесом. По словам садовода, съедают такой картофель обычно так быстро, что до хранения дело не доходит.

Совет Чтобы снизить количество окучиваний, сажайте корнеплоды чуть глубже, примерно на 20 см. Тогда за лето приходится окучивать их всего один раз, а можно и вовсе обойтись без этой процедуры.

Уборка чеснока

Чеснок убирают сразу после того, как распрямится стрелка, независимо от фазы Луны. Главный ориентир — погода. Если чеснок еще не полностью созрел, но начались затяжные дожди, лучше не откладывать уборку. Переувлажненные головки будут плохо храниться, поэтому их придется использовать для переработки.

Обрезка многолетников и уход за клубникой

Все цветущие и уже отцветшие многолетники лучше обрезать, чтобы растение направляло силы не на созревание семян, а на образование новых побегов. Особенно это важно для дельфиниума.

В первой декаде июля Светлана Самойлова советует заняться и клубникой — к этому времени она уже заканчивает основное плодоношение.

Обрезаем нижние листья и, конечно, усы. Это единственная обрезка, которую мы проводим в июле. Больше клубнику мы не обрезаем, чтобы на зиму она успела обрасти листьями. Исключение — удаление усов. Если вам не нужно размножать клубнику в этом году, то усы все обрезаем, удаляем, чтобы силы шли на формирование будущего урожая. Светлана Самойлова садовод-блогер

Как напомнила садовод, будущий урожай клубники и цветение многолетников закладываются уже через одну-две недели после окончания плодоношения и цветения. Именно поэтому уход за растениями в этот период во многом определяет, каким будет следующий сезон.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Обрезка малины, ежевики, смородины и сирени

На убывающей Луне Самойлова порекомендовала прищипывать побеги малины и частично — ежевики, которая образует длинные боковые плети. При этом часть побегов ежевики она посоветовала оставить без прищипки, чтобы сравнить результат и выбрать наиболее удачный способ именно для своего участка.

В июле также продолжают формировать молодые плодовые деревья, если этого не сделали раньше. У яблонь и груш удаляют нижние ветви и побеги-конкуренты, оставляя один главный ствол-проводник. Вертикально растущие ветви переводят на горизонтальное направление или полностью вырезают.

Если на кустах смородины еще остались старые ветки с небольшим количеством листьев, их можно смело удалить. Сделать это не поздно в течение всего июля. После такой обрезки растение направит больше питания на плодоносящие побеги, что положительно скажется на будущем урожае.

Кстати Не забудьте сделать обрезку сирени так, чтобы остались боковые побеги. Если сирень сортовая, махровая или с крупными соцветиями, обрезка обязательна, поскольку семена забирают очень много сил.

Пасынкование и формирование растений

На убывающей Луне садовод также рекомендует проводить пасынкование. Особенно это важно для сортов и гибридов, которые быстро образуют новые боковые побеги. Проверять растения желательно каждые три дня, а удалять пасынки — в солнечную погоду, чтобы срезы быстрее подсыхали и заживали.

Что сажать в июле 2026

Если пекинскую капусту не успели посеять в июне, сделать это можно в начале июля. По словам Светланы Самойловой, одним из самых удачных сортов остается Маноко — он стабильно дает хороший урожай и практически не уходит в стрелку.

Обычно я сею капусту в теплице и далее оставляю ее там, рассаживая между растениями томатов. Вскоре случится обрезка листьев, и оголится нижний ярус, поэтому пекинская капуста будет получать достаточное количество света и прекрасно расти. Светлана Самойлова садовод-блогер

С 15 по 28 июля, в период растущей Луны, многие дачники сеют зелень. Чтобы семена петрушки и укропа быстрее взошли, их рекомендуют на несколько часов замочить в горячей воде. За это время смываются эфирные масла, замедляющие прорастание. После этого семена слегка подсушивают — но не пересушивают — и сразу высевают.

С 20 по 23 июля сеют дайкон. Как отметила Светлана Самойлова, эти даты проверены многолетней практикой. Среди сортов она особенно рекомендует Миноваси — независимо от производителя.



Для дайкона желательно перекопать почву как можно глубже, поскольку корнеплод у него реально может вырасти до метра, а то и больше, но растет он до тех пор, пока не упрется либо в камень, либо в твердый фрагмент земли, что особенно часто случается на тяжелых глинистых почвах. Я, например, готовлю лунки под дайкон при помощи бура — у меня обычный ручной небольшой бур. Почва рыхлая, и я заполняю лунки компостом. И лишь верхнюю часть, в районе 10 см, возвращаю почву из грядки — дайкон будет крупным и длинным. Светлана Самойлова садовод-блогер

После уборки лука и чеснока на освободившиеся грядки можно высадить рассаду огурцов для второго урожая. Если свободного места пока нет, семена в начале июля высевают в горшочки, а затем пересаживают растения на постоянное место.

По опыту Самойловой, такие огурцы начинают активно плодоносить с середины августа и продолжают давать урожай почти весь сентябрь, если не наступят ранние сильные заморозки.

Редис, редька и другие корнеплоды

Редис можно сеять с 20 июля и практически весь август — он созревает быстрее дайкона.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Черную редьку лучше высевать с 20 по 23 июля, а еще лучше — уже с первых дней растущей Луны, 15–16 июля. Эта культура созревает дольше дайкона, поэтому затягивать с посевом не стоит. Сегодня выращивают как круглую зимнюю редьку, так и длинную цилиндрическую, напоминающую морковь. Последняя считается самой поздней, поэтому ее обычно сеют с середины июля.

Редис осенний — красный великан, ледяная сосулька — это длинный редис, который созревает более двух месяцев. Это редис, пригодный для долгого зимнего хранения. Весной мы его посеять не можем, поскольку он уходит в стрелку, и нет такого долгого времени для его созревания. А вот начиная с конца июля мы можем посеять этот осенний прекрасный редис, который вырастает длиной до 50 см при правильном уходе и наличии плодородной почвы. Светлана Самойлова садовод–блогер

До 20 июля желательно успеть посеять и маргеланскую зеленую редьку, которую считают одной из самых вкусных и деликатесных. Розовую и красную редьку можно сеять немного позже — в конце июля, поскольку они созревают быстрее дайкона и черной редьки.

Как пояснила дачница, в первых числах июля еще можно посадить морковь и свеклу.

Лунный календарь может быть удобным ориентиром при планировании дачных работ, однако хороший урожай в первую очередь зависит от плодородной почвы, своевременного полива и грамотного ухода за растениями.