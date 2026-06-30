Над Россией сбили более 400 беспилотников. Военная операция, день 1588-й

ЕС не должен отчаянно стремиться к миру на Украине и быть нейтральным посредником в конфликте Москвы и Киева, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Киев ведет переговоры с Парижем о получении лицензии на производство ракет SCALP, сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 419 беспилотников над российскими регионами сообщили в Минобороны РФ.
Сегодня 1588-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.