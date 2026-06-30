Над Россией сбили более 400 беспилотников. Военная операция, день 1588-й

Средства ПВО за ночь уничтожили 419 беспилотников над российскими регионами. На Украине сообщили о переговорах с Парижем по вопросам производства ракет SCALP. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что ЕС не должен отчаянно стремиться к миру на Украине и быть нейтральным посредником в конфликте Москвы и Киева. «Газета.Ru» ведет хронику событий.