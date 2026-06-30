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Над Россией сбили более 400 беспилотников. Военная операция, день 1588-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1588-й день
Станислав Красильников/РИА Новости

Средства ПВО за ночь уничтожили 419 беспилотников над российскими регионами. На Украине сообщили о переговорах с Парижем по вопросам производства ракет SCALP. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что ЕС не должен отчаянно стремиться к миру на Украине и быть нейтральным посредником в конфликте Москвы и Киева. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
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8:16

ЕС не должен отчаянно стремиться к миру на Украине и быть нейтральным посредником в конфликте Москвы и Киева, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

8:10

Киев ведет переговоры с Парижем о получении лицензии на производство ракет SCALP, сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 419 беспилотников над российскими регионами сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Сегодня 1588-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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