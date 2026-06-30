«Отошли от Анкориджа, вернулись к Стамбулу». Какое будущее ждет украинские переговоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его команда продолжает работать над возобновлением мирных переговоров по Украине в стамбульском формате. Неделей ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что Москва готова к мирным переговорам с Киевом на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Насколько вероятно, что стамбульский трек возобновится в ближайшее время и почему вновь заговорили именно об этом формате переговоров — в материале «Газеты.Ru».

Турция намерена создать условия для возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной в стамбульском формате. Об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу во время телефонного разговора.

«Турция продолжает прилагать усилия для достижения продолжительного мира в войне между Россией и Украиной, работает над возобновлением переговорного процесса и активизацией дипломатических усилий», — сказал Эрдоган.

Неделей ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

Что такое Стамбульский переговорный трек Это серия очных раундов переговоров между делегациями России и Украины, которые проходили в марте — апреле 2022 года при активном посредничестве Турции. Название закрепилось за переговорами, состоявшимися 29 марта 2022 года во дворце Долмабахче в Стамбуле. С украинской стороны ключевую роль играл Давид Арахамия, с российской — Владимир Мединский. Согласно данным, которые тогда публиковались в СМИ и подтвержденным участниками, мирный план включал несколько принципиальных положений. Украина брала на себя обязательства по внеблоковому и безъядерному статусу, запрет на размещение иностранных военных баз и иностранных войск на своей территории. Взамен Украина получала систему международных гарантий безопасности от стран-гарантов (в том числе России, США, Великобритании, Турции, Франции, Китая), которые обязывались защищать ее в случае вооруженного нападения. Отдельно обсуждались вопросы Крыма и Донбасса. Москва настаивала на признании Крыма российским, Киев — на сохранении территориальной целостности Украины. По Донбассу предполагалось предоставление особого статуса. Переговоры зашли в тупик в апреле 2022 года. Позже появилась концепция «Стамбул-2» — попытка возобновить диалог зимой 2023–2024 годов с учетом новых реалий (обмен пленными, ситуация в Курской области).

«Россия, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией, значит, все их устраивало», — сказал глава государства.

В свою очередь на Украине не считают возможным возвращение к переговорам в стамбульском формате. Бывший глава МИД страны Вадим Пристайко в интервью «Украинской правде» отметил, что Москва и Киев на переговорах в Стамбуле в 2022 году были «очень близки» к подписанию мирного соглашения, но с тех пор многое изменилось.

«Если переговоры имеют сакральное значение, после которых завтра наступит мир, то мы были очень близки к тому, чтобы подписать документ, по которому прекратились бы военные действия. Но мы выбрали путь нашей собственной независимости, а не капитуляции», — отметил он.

Пристайко подчеркнул, что стамбульские соглашения якобы уже «не соответствуют сегодняшней ситуации» и поэтому должен появиться «новый документ».

«На тот момент наша ситуация была критической. Переговорная группа вела тот разговор, который был актуален на тот момент. Сейчас, очевидно, у нас значительно лучшие позиции», — сказал он.

Возродится ли стамбульский формат?

В Госдуме к идее о возобновлении переговоров в стамбульском формате отнеслись положительно, при этом отметив, что главная проблема остается в позиции Киева, а не Москвы.

«Порыв Эрдогана возобновить переговорный трек по Украине вызывает только уважение. Стамбульский трек в свое время был очень продуктивной и хорошей площадкой.

Однако, как мы помним, именно Украина под воздействием Великобритании тогда нарушила все договоренности, так что нет никакой гарантии, что это не повторится сейчас»,

— заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru».

Депутат напомнил, что Москва неоднократно подтверждала свою приверженность дипломатическому решению, однако украинская сторона постоянно уходит от прямого диалога.

«Мы подтверждали неоднократно свою готовность вести прямой диалог, но украинская сторона все время играет. Сейчас многое зависит от украинской стороны, которая не хочет идти на переговоры, которая находится под влиянием Запада и которая делает все, чтобы все эти договоренности разрушались», — подчеркнул депутат.

Более критичной точки зрения придерживается руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что возобновление переговорного процесса в стамбульском формате в 2026 году практически невозможно.

«Я думаю, что в 2026 году нереально ожидать возобновления переговоров в стамбульском формате.

Сейчас существует большой страх в Европейском союзе и на Украине того, что переговорный процесс может расшатать Украину и вызвать усиление ожидания мира. Население и так хочет прекращения постмайданного военного кошмара, поэтому любые переговоры будут рассматриваться серьезно, и любой провал будет восприниматься болезненно», — считает политолог.

Колташов подчеркнул, что западные страны предпочтут потерять территории Украины, но не допустить новой переговорной сессии.

«На Западе предпочтут потерять Харьков и Сумы, нежели сейчас провести новую переговорную сессию. Верхушка на Украине и верхушка в Европейском союзе боится переговоров. Они не могут ни о чем договориться с нами, поскольку их цели не достигнуты даже на минимальном уровне. Население свое они не будут дразнить таким образом», — считает Колташов.

По его мнению, переговоры невыгодны напрямую Европе еще и потому, что в таком случае население может начать задавать вопросы: а зачем вообще вся эта милитаризация Евросоюза, зачем тратить деньги, если с Россией уже договорились. Этого в Европе точно не допустят, заключил Колташов.

На данный момент нет предпосылок для реального возобновления переговорного процесса по Украине, поскольку Турция не является нейтральной страной, Евросоюз активно помогает Киеву наносить удары по населению России, а США сменили свою риторику по украинскому кризису. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, доцент Финансового университета Вадим Трухачев.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (второй слева) после подписания меморандума, в котором Турция соглашается на членство Финляндии и Швеции в НАТО, Мадрид, Испания, 28 июня 2022 года Bernat Armangue/AP



«Турция не нейтральная страна, это член НАТО. Она открыто вооружает Украину и даже не скрывает этого. Поэтому если о чем-то вести переговоры, то не в Турции, равно как и не в Венгрии, не в Швейцарии — это не нейтральные страны, это члены ЕС и НАТО (Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако эта страна присоединилась к европейским санкциям против РФ. — «Газета.Ru»). Приоритетом Турции является членство в НАТО, а также работа по линии организации тюркских государств, которая вытесняет Россию из южной части постсоветского пространства», — подчеркнул политолог.



На фоне такой неоднозначной политики Турции Евросоюз «взял тактику на увеличение ударов вглубь России», что никак не способствует переговорному процессу по Украине, отметил Трухачев.



«Для того, чтобы были перспективы для переговоров по существу, нужно заставить коллективный Запад с собой считаться», — подытожил он.

Поиск концепций

Сейчас стороны украинского конфликта находятся в поиске новой переговорной концепции, а потому вспомнили о стамбульском переговорном треке. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Сергей Маркелов.

«Мне кажется, что все находятся в поиске. Какая концепция переговорная сработает, какая платформа из имеющихся вообще сработает? Если мы отказались от концепции Анкориджа, то мы делаем шаг назад, возвращаемся к Стамбулу. Напомним, что Анкоридж был некой перезагрузкой Стамбула, но сейчас от этой перезагрузки мы отказываемся и возвращаемся к платформе «Стамбул-2», — пояснил политолог.

Маркелов уточнил, что «Стамбул-2» почти на 90% копирует первую версию, но добавляет пункты по обмену пленными. По его мнению, сейчас ведутся закрытые переговоры по возобновлению этого формата в «серой зоне», то есть без освещения в СМИ.

«Я думаю, не без переговоров в серой зоне. Имею в виду закрытые от СМИ переговоры Путина с Эрдоганом или делегаций. Скорее всего, мы готовы вернуться к Стамбулу. Эрдоган, я уверен, продавливает возвращение не к «духу», который остался в Анкоридже, а к телу переговорному — к Стамбулу», — сказал эксперт.

Он также предположил, что состав российской делегации может быть обновлен, но ключевой фигурой останется Владимир Мединский, работавший со стамбульским треком. При этом Маркелов уверен, что на этот раз необходимо будет подключить к переговорам профессиональных дипломатов.

25 июня американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не достигли соглашения по урегулированию конфликта во время саммита на Аляске.

«На Аляске было предложение. Но на Аляске не было соглашения. Если бы [в Анкоридже] было [достигнуто] соглашение, у нас бы завершилась война», — подчеркнул чиновник.

После этого в СМИ активно заговорили о том, что США отходят от «духа Анкориджа». В частности, портал Axios написал, что Дональд Трамп намекнул на возможность пересмотра договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже с российской стороной.

«Трамп ясно дал понять, что готов отойти от тех условий, которые были согласованы на Аляске. В рамках этих условий американская сторона признала требование Москвы о сохранении ее влияния на Донбасс в любом финальном мирном плане», — говорится в материале.