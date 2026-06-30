Адская жара: как высокая температура скажется на боевых действиях на Украине

Адская жара, которая накрыла Европу, добралась и до Украины. Столбики термометров в ряде регионов страны преодолели отметку в 30 градусов и выше. И, судя по всему, это еще далеко не рекорд. Как сказывается повышенная температура окружающего воздуха на ход боевых действий — в материале «Газеты.Ru».

Температура воздуха в соседней Белоруссии превысила плюс 40 градусов впервые за всю историю метеонаблюдений. Поскольку Украина находится южнее, не исключено, что аналогичные показатели там могут существенно превысить зафиксированный белорусский максимум. К примеру, сегодня в Мукачево уже 37 градусов.

Безусловно, ведение боевых действий в зоне СВО в условиях аномально высоких температур окружающего воздуха станет нелегкой задачей для представителей практически всех видов Вооруженных сил и родов войск, начиная от рядового бойца штурмовых подразделений и заканчивая экипажами самолетов оперативно-тактической и армейской авиации.

Например, летная эксплуатация боевого или ударно-транспортного вертолета разрешена при максимальной температуре наружного воздуха плюс 50 градусов. В Афганистане температура воздуха очень часто приближалась к пятидесяти градусам, а в кабинах боевых машин она достигала даже восьмидесяти градусов Цельсия.

Потеря мощности двигателя вертолета начинается уже после 20°C и чем больше температура, тем сложнее летать винтокрылой машине.

Чем выше температура, тем ниже плотность воздуха, и это существенно уменьшает подъемную силу. В жару вертолет поднимает меньше груза и требует большей длины взлета. А такой длины взлетной полосы найти можно только на аэродромах или на оборудованных площадках. А вот в лесу или на поле с разгону («по-самолетному») вертолету уже не взлететь. Для примера — если Ми-8АМТ при плюс 15 градусах поднимает 3,0 т груза, то в жаркую погоду может безопасно взять лишь 2,2-2,5 т.

Примерно так же высокая температура окружающего воздуха сказывается и на полетах оперативно-тактической авиации. Повышение температуры воздуха влияет на способность боевых машин взлетать. Из-за перегрева атмосферы воздух расширяется и становится менее плотным, соответственно снижается подъемная сила самолетов. Кроме того, уменьшаются возможности двигателей. Поэтому истребителям и бомбардировщикам требуется большая длина разбега при взлете, а боевую нагрузку самолетов приходится ограничивать.

При подобных метеоусловиях рядовому пехотинцу даже передвигаться ускоренным шагом в бронежилете, стальном шлеме, с оружием и боеприпасами достаточно трудно (а вес всего перечисленного снаряжения может достигать 30 кг и более), не говоря уже о непосредственном участии в боях.

В боевых бронированных машинах и кабинах зенитных ракетных систем (радиолокационных станций, автоматизированных систем управления, комплексов РЭБ и пунктов управления), не оборудованных кондиционерами, температура вообще может достигать запредельных для человеческого организма значений. В подобных условиях нередки тепловые удары, иногда даже со смертельным исходом.

Таким образом, высокая температура окружающего воздуха оказывает весьма неблагоприятное влияние на боевую деятельность войск.

Главное — резко снижается работоспособность личного состава. В подобных условиях температура песка и почвы может доходить до 70 и более градусов, брони и металлических поверхностей до 80 градусов (то есть прикосновение тех ли иных открытых частей человеческого тела означает немедленный ожог).

Состояние раненых и больных при такой жаре быстро ухудшается, приходят в негодность многие медикаменты, дезинфектанты, репелленты.

В подобных условиях необходимо иметь значительные запасы питьевой воды как в подразделениях, так и на всех боевых и транспортных средствах, а равно как и на всех этапах медицинской эвакуации.

Высокая температура окружающего воздуха способствует резкому возрастанию всех разновидностей антисанитарии. В этих условиях при организации противоэпидемических мероприятий медицинской службой частей и соединений в ходе боевых действий особое значение следует придавать полевому водоснабжению. В целях обеспечения личного состава доброкачественной водой медицинская служба должна была постоянно организовывать взаимодействие со службой тыла и инженерной службой.

В условиях высокой температуры воздуха и дефицита питьевой воды нельзя употреблять для питья необеззараженную воду из непроверенных источников. Со стороны противника, надо заметить, постоянно предпринимаются попытки лишить тем или иным способом наступающие российские войска источников пресной воды, вплоть до их отравления.

Таким образом, повышение температуры окружающего воздуха ведет к существенному снижению боевых возможностей войск. Но, надо заметить, подобные климатические факторы в равной степени воздействуют на обе противоборствующие в ходе конфликта стороны.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).