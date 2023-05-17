ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что жители России чаще всего ходят в исторические музеи – такое мнение выразили 67% респондентов. При этом за девять лет интерес россиян к истории вырос на 10%.
На втором месте – художественные музеи. Их посещают 42% опрошенных. Однако интерес к ним с 2014 года вырос незначительно – всего на 2%. Сильнее всего за последние девять лет у жителей страны повысился интерес к техническим музеям – на 11% (всего их посещают 29% респондентов).
Вовсе не посещают музеи только 2% россиян. С 2014-го их доля сократилась на 5 п.п.
Какие музеи любят россияне
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Алина Джусь/"Газета.Ru"