Сколько шашлыка можно съесть за раз взрослым и детям, рассказал врач

BY-_-BY/Shutterstock/FOTODOM

Для здорового взрослого оптимальная порция жареного мяса за раз — около 150–200 г, для ребенка около 100 г, а для пожилого около 120 г, советует собеседник «Газеты.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Для здорового взрослого оптимальная порция жареного мяса за раз — около 150–200 г, а сами шашлыки — не чаще 1–2 раз в месяц. Детям до 3 лет шашлык лучше не давать вовсе, детям 4–7 лет — 50–100 г хорошо прожаренного нежирного мяса не чаще раза в месяц, подросткам — порции ближе к «взрослым», но тоже без фанатизма. Пожилым людям, а также тем, у кого проблемы с зубами, ЖКТ, сердцем и сосудами, безопаснее ограничиться 80–120 г и выбирать мягкое, нежирное мясо, тщательно прожаренное и без жестких прожилок», — отметил врач.

Детям с несформированными ферментными системами и пожилым людям с проблемами ЖКТ не стоит отдавать предпочтение шашлыку из жирных сортов мяса.

«Переедание шашлыка проявляется тяжестью, вздутием, сонливостью, изжогой, повышением давления, — если это произошло, то имеет смысл сделать паузу, облегчить рацион, добавить ферменты по согласованию с врачом и в следующий раз строже следить за количеством съеденного», — заключил доктор.

Ранее врач сообщил, что главные риски связаны не с самим мясом, а с тем, как его готовят и едят.

 
