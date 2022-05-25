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Инфографика

Какие аэропорты закрыты на юге России

Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов на юге и в центральной части России. Ограничения ввели 24 февраля, когда началась российская военная операция на Украине. «Режим ограничения полетов в 11 аэропортов продлен до 31 мая 03.45 по московскому времени», — говорится в публикации на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Остаются закрытыми аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям рекомендуют использовать для перевозки пассажиров альтернативные аэропорты — в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Россия впервые закрыла часть аэропортов 24 февраля на фоне проведения специальной военной операции на Украине.

В каких аэропортах сейчас действует режим ограничения полетов — в инфографике «Газеты.Ru»
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Алина Джусь/"Газета.Ru"

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