Трамп рассказал, какую сумму придется вернуть из-за решения Верховного суда о пошлинах

Трамп: Белому дому придется вернуть $159 млрд из-за решения ВС по пошлинам
Annabelle Gordon/Reuters

Президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что США из-за решения Верховного суда о незаконности импортных пошлин придется вернуть $159 млрд прошлых сборов.

«Люди и компании, которые пользовались нашей страной десятилетиями, из-за ужасного и смехотворного решения Верховного суда США по пошлинам теперь должны получить назад $159 млрд», — отметил американский лидер.

При этом Трамп уверен, что суд в своем решении мог бы написать, что США не должны возвращать уже полученные деньги. В таком случае страна могла бы стать на $159 млрд богаче.

20 февраля Верховный суд США отменил действие большинства пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом. Судьи постановили, что он не имел права устанавливать тарифы, опираясь на закон о чрезвычайных экономических полномочиях. Сам Трамп, внезапно узнав о решении суда, грязно выругался перед губернаторами, обматерив судей.

Позже президент выразил разочарование решением инстанции и заверил, что введет пошлины другими способами, анонсировав первые из них.

Ранее Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами.

 
Снижение ключевой ставки, утечка нефти в Черное море и отпуск по болезни близких. Главное за 24 апреля
