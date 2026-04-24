Белый дом отреагировал на сообщения СМИ о проблемах главы ФБР с алкоголем

Белый дом: Трамп доверяет главе ФБР после сообщений о его проблемах с алкоголем
Президент США Дональд Трамп доверяет директору Федерального бюро расследований (ФБР) Кэшу Пателу на фоне публикаций в СМИ о его проблемах с алкоголем. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, пишет РИА Новости.

По ее словам, глава государства уверен, что руководство ФБР и правоохранительные органы продолжат эффективно выполнять свои задачи в сфере борьбы с преступностью.

18 апреля журнал The Atlantic сообщил со ссылкой на источники, что у Пателя могут быть проблемы с алкоголем, а также указывал на его частое отсутствие на рабочем месте. Сам директор ФБР отверг эти утверждения, назвав их недостоверными, и подал иск к изданию за распространение порочащих сведений. В редакции журнала заявили, что не намерены отзывать материал и готовы отстаивать свою позицию в суде.

В декабре 2025 года Трамп заявил, что имеет предрасположенность к алкоголизму, хотя не употребляет спиртное. Таким образом он прокомментировал высказывание главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, которая отметила, что у него «характер алкоголика». Американский лидер подчеркнул, что его не задела такая формулировка и в целом он даже согласился с оценкой своей подчиненной.

Он отметил, что сознательно избегает спиртного, вспоминая трагедию со своим старшим братом Фредом — 1981 году он не смог оправиться от сердечного приступа, вызванного алкоголизмом.

Ранее глава евродипломатии предложила начать выпивать на фоне мировой нестабильности.

 
