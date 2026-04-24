Россиянам рассказали, как выбраться из «коттеджного рабства»

В Госдуме прокомментировали резонансную историю вокруг так называемого «коттеджного рабства» в Подмосковье. Заместитель главы комитета Госдумы по вопросам собственности земельным и имущественным отношениям Николай Николаев посоветовал гражданам, пострадавшим из‑за ситуации с земельными участками, обращаться за защитой своих прав в суд, пишет Telegram-канал Baza.

По словам парламентария, сам факт «внезапного» запуска программы комплексного развития территорий (КРТ) действительно может создавать проблемы для покупателей земли. Николаев отметил, что людям, столкнувшимся с ограничениями, стоит отстаивать свои интересы через судебные инстанции, а также направлять обращения в профильный комитет Госдумы и в Росреестр. Он добавил, что в Росреестре, в ответ на поступающие жалобы, проводят анализ и при необходимости оперативно готовят правовые изменения.

До этого сообщалось, что более ста россиян стали жертвами мошеннической схемы при покупке земельных участков в Дмитровском округе Московской области. По словам покупателей, сразу после пиковых продаж в коттеджном поселке «Журавли» на участки была распространена программа развития территорий КРТ‑119. В результате собственники лишились возможности использовать землю для строительства домов. Кроме того, согласно новому статусу территории, участки потенциально могут быть изъяты с выплатой компенсаций, размер которых, по данным заявителей, рассчитывается исходя из кадастровой стоимости. Подобные сложности, как утверждалось, возникали и у жителей других районов Подмосковья.

