ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5%. Что будет с вкладами, кредитами и рублем?

ЦБ на заседании 24 апреля восьмой раз подряд снизил ключевую ставку — на 50 базисных пунктов, до 14,5%. Это решение совпало с ожиданиями финансового рынка. Экономисты и аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», считают, что после решения регулятора ставки по вкладам начнут быстро снижаться и в ближайший месяц составят 12,5–13,8%. Ипотека и потребительские кредиты тоже будут дешеветь, но медленнее, а рубль, скорее всего, почти не отреагирует на снижение ставки.

ЦБ объяснил решение снизить ключевую ставку до 14,5% тем, что внутренний спрос в экономике уже приблизился к возможностям бизнеса наращивать выпуск товаров и услуг. Проще говоря, экономика постепенно охлаждается, а спрос уже не так сильно давит на цены. При этом ЦБ не считает инфляцию побежденной: устойчивый рост цен, по оценке регулятора, пока остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Также сохраняется неопределенность из-за внешних условий и бюджетной политики.

В ЦБ подчеркнули, что дальнейшее снижение ставки не предопределено. Регулятор будет смотреть, насколько устойчиво замедляется инфляция, как меняются инфляционные ожидания, а также какие риски возникают из-за внешней ситуации и бюджета. По базовому сценарию Банка России, средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14,0–14,5% годовых, а в 2027 году — 8,0–10,0%. Годовая инфляция, по прогнозу ЦБ, снизится до 4,5–5,5% в 2026 году, а во втором полугодии устойчиво приблизится к 4%. В 2027 году и далее инфляция должна находиться у цели в 4%.

«Газета.Ru»

Годовая инфляция, по оценке ЦБ на 20 апреля, составила 5,7%. Инфляционные ожидания в последние недели менялись разнонаправленно: население стало ждать меньшего роста цен, ожидания бизнеса существенно не изменились, а участники финансового рынка, наоборот, немного повысили свои прогнозы. В целом ожидания будущей инфляции остаются высокими, и это может мешать дальнейшему снижению роста цен.

ЦБ сохранил прогноз по росту ВВП в 2026 году на уровне 0,5–1,5%. По оценке регулятора, в первом квартале экономика замедлилась, в том числе из-за налоговых изменений, меньшего числа рабочих дней и неблагоприятной погоды. Инвестиционная активность остается сдержанной, а потребительский спрос продолжает остывать, несмотря на некоторое оживление в марте.

На рынке труда напряженность тоже постепенно снижается. По данным опросов ЦБ, доля предприятий, которые жалуются на дефицит кадров, продолжает сокращаться и уже находится на минимуме с середины 2023 года. Компании планируют повышать зарплаты в 2026 году умереннее, чем в 2023–2025 годах. При этом безработица все еще остается на исторических минимумах, а зарплаты продолжают расти быстрее производительности труда.

В ЦБ считают, что проинфляционные риски пока сильнее дезинфляционных. Основные угрозы связаны с ухудшением ситуации в мировой экономике, ростом ценового давления из-за геополитики, высокими инфляционными ожиданиями и быстрым ростом зарплат. В пользу более низкой инфляции, наоборот, может сработать более сильное замедление внутреннего спроса.

Что сказала Набиуллина

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания заявила, что 24 апреля обсуждались два варианта — сохранение ключевой ставки на уровне 15% и ее снижение на 50 базисных пунктов, до 14,5%.

«Члены совета директоров Банка России, которые были за сохранение ставки, обращали внимание на то, что в устойчивой части инфляция у нас уже не снижается с середины прошлого года, и держится на уровне 4-5%, и нужны более убедительные доказательства того, что есть устойчивость снижения устойчивой части инфляции. И также эти члены совета директоров обращали внимание, конечно, на возросшие проинфляционные риски. Сужение прогнозного диапазона ключевой ставки на этот год, прежде всего, связано с тем, что уже часть года прошла, а по инфляции мы сейчас движемся в верхней части нашего прогнозного диапазона», — отметила глава ЦБ.

Набиуллина подчеркнула, что паузы в снижении ключевой ставки возможны всегда, и сигнал регулятора по итогам заседания предполагает паузы. В дальнейшем все будет зависеть от данных, поэтому даже при направленности сигнала в сторону умеренного мягкого сигнала пауза в снижении ставки возможна, констатировала Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что пространство для снижения ключевой ставки в России уменьшилось.

«Инфляция по нашему анализу идет в верхней части прогнозного диапазона, и да, наверное, при прочих равных, это означает меньшее пространство для снижения ставки», — сказала она.

Что будет с вкладами

Ставки по вкладам обычно довольно быстро следуют за ключевой ставкой. Поскольку ЦБ снизил ее на 0,5 процентного пункта, доходность депозитов тоже может уменьшиться на 0,5 п.п. или немного сильнее, считают экономисты. Сейчас, по данным индекса «Финуслуг», средняя доходность трехмесячных вкладов в топ-20 банков составляет 13,68%, полугодовых — 13,14%. При этом по отдельным акциям для новых клиентов еще можно найти предложения до 17%.

Банки могут начать пересматривать депозитные условия уже в ближайшие дни или недели , сказал «Газете.Ru» директор рынков России и СНГ «Фам Пропертис» Валерий Тумин. Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин считает, что в ближайший месяц наиболее вероятный диапазон по массовым рублевым вкладам в крупных банках будет примерно 12,5–13,8% годовых.

Самые высокие ставки, как и раньше, будут предлагаться в основном на короткие сроки — три-шесть месяцев.. К лету средние ставки по депозитам могут опуститься до 12%, допустила экс-сенатор, член центрального совета партии «Справедливая Россия», председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

«Средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банках по итогам второй декады апреля снизилась до 13,4% — это минимальный уровень с октября 2023 года. Открывать депозит сейчас по-прежнему выгодно, так как можно зафиксировать реальную доходность, то есть доходность выше инфляции. В ближайшие недели средняя максимальная ставка по депозитам опустится ниже 13%. К концу года ставки могут снизиться до 11–12%», — подчеркнул главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с «Газетой.Ru».

Что будет с кредитами

Ставки по кредитам тоже зависят от ключевой ставки, но снижаются медленнее, чем доходность вкладов . Эксперты ожидают, что после решения ЦБ кредиты начнут дешеветь, но не сразу и не резко: ипотека, автокредиты и потребительские займы обычно реагируют на изменение ключевой ставки через один-два месяца. По данным ЦСР, средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке находятся в диапазоне 19,5–20,6% годовых: на первичном рынке — около 20–20,5%, на вторичном — около 19,8–20,5%. По данным финансового маркетплейса «Финуслуги», средняя полная стоимость кредита с учетом комиссий в крупных банках достигает около 30–33,5% годовых.

По мнению Васильева, ставки по потребкредитам и ипотеке в ближайшие недели продолжат медленно снижаться — в пределах 0,5 п.п.

«Сейчас действуют достаточно существенные макропруденциальные меры ЦБ, которые ограничивают возможности банков по выдаче потребительских займов, особенно населению с высокой долговой нагрузкой. В этом году мы ожидаем медленного снижения ставок по кредитам вслед за снижением ключевой ставки и ставок по депозитам. В целом высокие ставки по кредитам могут сохраняться еще долго, поэтому заемщикам стоит тщательно планировать свои финансовые возможности», — отметил Васильев.

Епифанова добавила, что, если летом 2026 года ЦБ продолжит смягчать денежно-кредитную политику, средняя ставка по ипотеке может сместиться к 16–18%, а по потребкредитам снижение будет еще менее заметным.

«По ипотеке и потребительским кредитам эффект снижения ставок будет более медленным, чем по вкладам. Банки снижают кредитные ставки осторожнее, поскольку учитывают не только ключевую ставку, но и риск заемщика, стоимость фондирования, долговую нагрузку населения и требования к капиталу. В ближайший месяц рыночная ипотека, по моим оценкам, может находиться примерно в диапазоне 17,5–20% годовых, а для качественных заемщиков и отдельных программ — ближе к нижней границе», — подчеркнул Катырин.

Что будет с рублем

Реакция рубля на решение ЦБ, скорее всего, будет сдержанной, потому что снижение ставки было ожидаемым, считают экономисты. Стратег «СберИнвестиций» на фондовом рынке Дмитрий Макаров сказал, что курс рубля слабо отреагировал на решение регулятора. Эксперты разошлись в прогнозах дальнейшей динамики курса рубля.

«Ключевой ставкой Банк России на динамику курсов валют не оказывает никакого влияния. При этом рубль на обозримом горизонте будет укрепляться. Полагаю, что в ближайший месяц мы увидим значения доллара в диапазоне 70–75 рублей, а летом и ниже 70 рублей, евро — 81–85 рублей, а летом 80 рублей и ниже, юаня — 10,2–11,7 рубля», — сказал Балынин.

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, напротив, ожидает, что к лету доллар вернется к 80 рублям, а юань — к 11,5 рубля. К концу года он прогнозирует 85 рублей за доллар и 12 рублей за юань.

«На днях доллар опустился к минимальным значениям с марта 2023 года. Распродажи валюты поддержали сразу несколько факторов: слабый спрос со стороны импортеров из-за дорогих кредитов, временная пауза Минфина в операциях на рынке и заметное предложение валюты от экспортеров на фоне высоких сырьевых цен. В результате доллар уходил ниже 75 рублей, а юань приближался к 11 рублям. Однако текущие уровни вряд ли можно считать устойчивыми на длинном горизонте. Ключевая ставка ЦБ уже снижается, а Минфин объявил о возобновлении операций в рамках бюджетного правила с мая. Эти факторы могут постепенно ослабить поддержку рубля и вернуть спрос на валюту», — отметил Зельцер.

Что будет дальше

Экономисты ожидают, что на следующем заседании ЦБ продолжит осторожно снижать ключевую ставку — вероятно, снова на 50 базисных пунктов, до 14%.

Балынин с вероятностью 99% ожидает, что 19 июня ЦБ в девятый раз подряд снизит ключевую ставку. С вероятностью 80% он прогнозирует снижение до 13,5–14%, с вероятностью 19% — до 13%.

«Один процент закладываю на сохранение. Возможность повышения на ближайшем плановом заседании исключаю. Причем полагаю, что в конце 2026 года — начале 2027 года мы с вероятностью 90% увидим значение ключевой ставки ниже 10%», — отметил Балынин.

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин считает, что к концу 2026 года ключевая ставка составит 13%, а главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев прогнозирует ее снижение до 12,5%, но отмечает, что риски скорее смещены в сторону более высокой ставки. К концу второго квартала он ждет ключевую ставку на уровне 14%, к концу третьего — 13%, к концу четвертого — 12,5%. Среднюю ключевую ставку в 2026 году аналитик ожидает на уровне 14,1% после 19,2% в 2025 году.