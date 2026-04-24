Евросоюзу предрекли скорое разочарование от принятия кредита для Украины

Politico: Евросоюзу недолго осталось праздновать принятие кредита для Украины
Евросоюз не сможет долго праздновать решение о предоставлении помощи Украине. Как пишет Politico, внутри блока усиливаются разногласия, из-за которых триумф может быстро смениться напряжением.

«Чувство триумфа угасло, когда они [европейские лидеры] столкнулись с многочисленными вызовами и кризисами, стоящими перед ними. (...) Празднование будет непродолжительным», — отмечают авторы материала, добавляя, что даже яркая картинка саммита — в том числе и образ бирюзовых вод, выступавших фоном для встречи — не смогла скрыть раскол в ЕС.

Politico приводит пример позиции премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича: он, по данным издания, «высмеял» саму идею ускоренного вступления Украины в Евросоюз в ближайшей перспективе.

А по словам депутата Европарламента от Польши Евы Зайончковской-Герник, Варшава сильно просчиталась, согласившись на кредит Киеву.

Накануне глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что одобрение кредита на €90 млрд и принятие 20-го пакета антироссийских санкций даст Украине «серьезный импульс».

Ранее ЕС принял 20-й пакет санкций против России и начал готовить 21-й, что вызвало внутренние разногласия.

 
