Посетители фитнес-клуба в Одессе выпрыгивали из окон при рейде ТЦК

«Страна.ua»: посетители фитнес-клуба прыгали из окон, спасаясь от ТЦК в Одессе

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) провели рейд в одном из фитнес-клубов Одессы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Журналисты опубликовали видеозапись, снятую очевидцем, на которой видно, как группа людей в камуфляже заходит в здание тренажерного зала. В то же время несколько спортсменов спрыгнули из окна второго этажа, чтобы скрыться от сотрудников военкомата.

21 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что на Украине складывается тяжелая ситуация с мобилизацией: граждане отказываются воевать за коррумпированное руководство страны и оказывают сопротивление сотрудникам ТЦК. Дипломат охарактеризовал ситуацию как «охоту на украинских мужчин средь бела дня».

По его словам, людей вытаскивают из домов, квартир, личного и общественного транспорта, из больниц и с рабочих мест, а также подстерегают в магазинах. Небензя отметил, что при задержаниях людей калечат и избивают, причем задерживают даже инвалидов.

10 апреля глава офиса украинского президента Кирилл Буданов пожаловался, что украинцы бегут от мобилизации и публикуют видео, где посылают ТЦК «на три буквы».

