В одном из российских аэропортов введены временные ограничения

В аэропорту Самары введены временные ограничения, сообщает Telegram-канал Росавиации.
«Аэропорт Самара (Курумоч): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.
18 апреля в аэропортах Череповца и Вологды были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
До этого сообщалось, что ограничения на полеты были введены также в Оренбурге, Нижнекамске (Бегишево), Бугульме, Ярославле и Нижнем Новгороде. Сообщений о том, что они были сняты до сих пор не поступало.
Ограничения на полеты коснулись и аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.