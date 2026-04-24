В одном из российских аэропортов введены временные ограничения

Росавиация: аэропорт Самары временно не принимает и не отправляет рейсы

В аэропорту Самары введены временные ограничения, сообщает Telegram-канал Росавиации.

«Аэропорт Самара (Курумоч): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

18 апреля в аэропортах Череповца и Вологды были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

До этого сообщалось, что ограничения на полеты были введены также в Оренбурге, Нижнекамске (Бегишево), Бугульме, Ярославле и Нижнем Новгороде. Сообщений о том, что они были сняты до сих пор не поступало.

Ограничения на полеты коснулись и аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.