США включили в список способов смертной казни расстрел

Минюст США упростил ряд связанных со смертным приговором процедур
Министерство юстиции США сообщило о пересмотре правил, касающихся исполнения смертных приговоров. В ведомстве заявили, что упростили ряд процедур и одновременно внесли расстрел в перечень способов казни.

«Среди предпринятых действий обновление протокола о введении смертельной инъекции… расширение протокола с включением туда дополнительных методов приведения приговора в исполнение, таких как расстрельная команда», — говорится в сообщении.

Дополнительно были упрощены внутренние процессы, чтобы ускорять рассмотрение и исполнение дел, связанных с приговорами к смертной казни.

На данный момент смертная казнь применяется в 27 штатах США, а также действует на федеральном уровне. Наибольшая активность наблюдается в южных регионах страны, при этом лидером по числу исполнений считается Техас. Основным способом приведения приговора в исполнение в большинстве случаев остается смертельная инъекция, однако из‑за нехватки препаратов власти все чаще обсуждают и вводят альтернативные методы.

Ранее в Израиле приняли закон о смертной казни для террористов.

 
