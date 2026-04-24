Стало известно о проверках топ-менеджеров «Эксмо» на получение взяток

Кристина Соловьёва/РИА Новости

Следственный комитет России ведет доследственную проверку о причастности должностных лиц издательства «Эксмо» к получению взяток. Об этом сообщил ТАСС представитель правоохранительных органов.

По словам собеседника агентства, генеральный директор издательства Евгений Капьев и три топ-менеджера «Эксмо» были допрошены. Он заявил, что показания против них дали привлеченные ранее к уголовной ответственности за экстремизм сотрудники прекратившего свою деятельность издательства Popcorn Books.

Как уточнил представитель правоохранительных органов, топ-менеджеры «Эксмо» пока остаются в статусе свидетелей.

21 апреля гендиректор издательства «Эксмо», финансовый директор Светлана Цыпляева, заместитель главреда по литературе Юлия Соколовская, а также директор по дистрибуции Анатолий Норовяткин были задержаны и доставлены на допрос в Следственный комитет в рамках уголовного дела об организации работы экстремистской организации. По данным СМИ, дело связано с продажей книг с ЛГБТ-тематикой («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), выпущенных издательством Popcorn Books. Сама скандальная компания закрылась в январе 2026 года после возбуждения дел против ее сотрудников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле отреагировали на задержания в издательстве «Эксмо».

 
