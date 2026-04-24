«Ключ к миру не в Вашингтоне». Ждать ли возобновления переговоров по Украине?

Министр армии США Дэниел Дрисколл, зять президента США Джаред Кушнер, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, глава отдела международной безопасности МИД Швейцарии, посол Габриэль Люхингер (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве, 17 февраля 2026 года

Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что в Киеве рассчитывают, что ближайшие месяцы могут стать «окном возможностей» для возобновления контактов с Москвой и заключения договоренностей по прекращению огня. По мнению украинской стороны, Вашингтон хотел бы достичь мира на Украине до выборов в конгресс, которые состоятся в ноябре этого года. Москва неоднократно заявляла о готовности возобновить переговоры, если Киев будет придерживаться конструктивной позиции. Смогут ли стороны вернуться к мирному процессу в ближайшие месяцы и будет ли участвовать в этом Вашингтон — в материале «Газеты.Ru».

Киев рассматривает ближайшие месяцы как «окно возможностей» для того, чтобы добиться прекращения огня и остановки боевых действий на Украине. Об этомзаявил спикер МИД Украины Георгий Тихий. Он пояснил, что переговоры по украинской тематике были временно приостановлены из-за занятости США в конфликте с Ираном.

«Мы рассматриваем ближайшие месяцы как окно возможностей, чтобы все-таки дожать Россию до каких-то реалистичных шагов, прежде всего, до прекращения огня. <…> Для нынешней администрации США это было бы суперразвитие событий, если бы удалось остановить боевые действия на Украине», — сказал Тихий.

Спикер МИД Украины пояснил, что прекращение конфликта — в интересах Соединенных Штатов, особенно перед промежуточными выборами в конгресс, которые состоятся 3 ноября.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил о готовности провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения мирного завершения украинского кризиса. В ответ на это в Кремле отметили, что Путин неоднократно подчеркивал свою готовность встретиться с Зеленским, но этой встрече должна предшествовать «серьезная работа».

«Главное – цель встречи. Зачем им встречаться? Путин сказал, что готов встретиться в Москве в любое время. Главное, чтобы у встречи была цель, и самое главное, чтобы она была продуктивной, а это может быть только с целью завершения соглашений», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Активные попытки дипломатического урегулирования предпринимались в феврале 2026 года, когда прошли трехсторонние встречи при участии США в Женеве и Абу-Даби. В апреле 2026 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что Анкара продолжает попытки возобновить переговорный процесс между Москвой и Киевом.

Будут ли переговоры?

В Госдуме считают, что у Москвы и Киева есть все возможности возобновить переговорный процесс в ближайшей перспективе, но все зависит от того, насколько договороспособной себя покажет украинская сторона на этот раз.

«Возможностей возобновить переговоры предостаточно и совершенно не обязательно затягивать процесс до конца лета, все можно сделать быстро при желании украинской стороны. Россия всегда показывала готовность к переговорам, но чтобы переговоры проходили не впустую необходима большая подготовительная работа. Киев же хочет просто встречаться и говорить, это совершенно бестолковый подход», — пояснил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По мнению парламентария, готовность России идти на мирные переговоры и слушать украинскую сторону подтверждается тем, что именно Москва не так давно ввела и соблюдала пасхальное перемирие.

«Киев неоднократно показывал не только недоговорспособность, но и нежелание выполнять собственные обещания. То же пасхальное перемирие, которое на Украине якобы согласились поддержать, было нарушено около 2 тысяч раз. Это говорит о том, что администрация Зеленского совершенно не держит ситуацию под контролем. Еще раз подчеркну, что Москва готова к переговорам, готова конструктивно обсуждать возможности, неготовность давать конструктив пока что демонстрирует только Киев», — заявил Чепа.

Возможность возобновления переговорного процесса по украинскому вопросу в ближайшие несколько месяцев будет зависеть от двух противоборствующих факторов — от желания и способности Запада поддерживать Киев и от успехов России на поле боя . Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог Константин Блохин.

«Если Украина будет чувствовать за собой сильный тыл и поддержку со стороны Запада, то соответственно будет более развязно и агрессивно себя вести в отношении возможных переговоров. Буквально на днях Евросоюз согласовал наконец-то отправку средств Киеву и это может стать определенной проблемой для начала конструктивного диалога», — пояснил политолог.

С другой стороны, успешное продвижение российских войск на поле боя — это еще более сильный фактор, который может способствовать началу мирных переговоров, отметил Блохин.

«Как только Киев почувствует, что на фронтах дела идут совсем плохо, им придется ускорить начало переговорного процесса, чтобы не потерять еще больше. Инициативу Киев может проявить даже без давления со стороны тех же США, тем более, что сейчас Трамп полностью поглощен Ираном. Однако, если американцы почувствуют, что украинская сторона наконец-то готова к конструктивному диалогу, то они как истинные конъюнктурщики включатся в переговорный процесс, чтобы отхватить политических очков», — предсказал эксперт.

Несмотря на комментарии о возможном возобновлении диалога по украинскому урегулированию, реальное достижение мирного соглашения остается недостижимым, и причины кроются в углубляющемся политическом расколе между Москвой и Киевом, и их сторонниками. С таким утверждением выступило китайское агентство «Синьхуа».

«Кратковременные перемирия, например прекращение огня на Пасху в начале апреля, только подчеркивают отсутствие доверия между Украиной и Россией, так как подобные паузы неоднократно срывались и не приводили к ожидаемым результатам. Сейчас же попытки возобновить мирные переговоры осложняются изменением глобальных приоритетов после начала войны США с Ираном», —говорится в материале.

В статье «Синьхуа» подчеркивается, что для возобновления переговорного процесса между Украиной и Россией необходимо преодолеть массу разногласий, которые только продолжают множиться.

Переговоры в прежнем составе?

21 апреля газета The New York Times (NYT) сообщила, что представители администрации США планируют посетить Россию в рамках переговорного процесса по Украине. По данным издания, российско-украинские переговоры, которые официально на паузе, в последние недели продвигались за кулисами.

«В апреле украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает скорого визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Однако источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что американцы все еще ждут достаточного прогресса, чтобы оправдать такую поездку, и что они намерены нанести еще один визит в Россию», — говорится в публикации.

В Москвеподчеркнули, что готовы принять американских переговорщиков «хоть завтра». По словам Пескова, Москва искренне надеется, что они продолжат «свою миссию добрых услуг по оказанию посредничества».

Ранее бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия и США могут достичь соглашения в обход Украины, но у Москвы и Вашингтона якобы «не будет инструментов» для его реализации. По мнению экс-министра, США и Россия не смогут обеспечить выполнение сделки, заключенной без Киева, так как «Украина и Европа держатся вместе».

«Они могут ее заключить, но ни у кого из них нет рычагов влияния для обеспечения выполнения этой сделки. <....> Ключ к миру не в Вашингтоне, а в Европе и в Киеве. Пока мы сильны и вместе, Путин и Трамп могут заключить любую сделку, какую захотят, но у них не будет никаких инструментов для ее выполнения», — сказал он.

Экс-глава МИД также считает, что США не откажутся от участия в урегулировании украинского кризиса, так как в преддверии выборов в конгресс президент США Дональд Трамп «будет стремиться к внешнеполитическим победам».

Важно понимать, что Соединенные Штаты не сильно стремятся возобновить переговорный процесс между Украиной и Россией. По этому треку работала исключительно приближенная команда президента Трампа, которая сейчас полностью занята иранским вопросом, отметил в комментарии для «Газеты.Ru» политолог, американист Дмитрий Дробницкий.

«Во-первых, Трамп не доверяет многим в Вашингтоне и его начинания поддерживают далеко не все. Госдепартамент вообще никогда не имел никакого отношения к организации трехсторонних переговоров. Российско-украинский трек могли бы дальше разрабатывать только самые приближенные, тот же Уиткофф и Кушнер, но они сейчас полностью поглощены другим конфликтом», — пояснил эксперт.

Даже, если бы Уиткофф и Кушнер смогли все-таки отвлечься от Ирана и приехали в Москву, Киев, попытались бы организовать новые трехсторонние встречи, от этого все равно бы ничего не поменялось, считает Дробницкий.

«Главная проблема состоит в том, что администрация Трампа и его команда не в состоянии обеспечить достижение мира на Украине. Им этого просто не дадут сделать представители Демпартии и европейские лидеры, которые главным условием сохранения своего существования объявили продолжение этого конфликта», — заключил политолог.

С другой стороны, США могли бы выступить спусковым крючком к началу переговоров между Украиной и Россией, а Москва бы успешно завершила этот процесс, продолжая одерживать победы на фронте, заявил политолог, эксперт фонда Валдай Андрей Кортунов.

«Я думаю, что для Трампа было бы крайне важным достичь какого-то ощутимого сдвига на украинском направлении в преддверии промежуточных выборов в конгресс, а потому, он бы не отказался поучаствовать в переговорах. И тут я допускаю, что если сейчас иранское перемирие будет продлено и не последует нового цикла значительной эскалации конфликта, то Штаты могут вновь вернуться к переговорам на украинском направлении», — сказал политолог «Газете.Ru».

Многое в переговорах будет зависеть от того, поменяется или нет позиция сторон, добавил он. При этом, по мнению Кортунова, вовсе не обязательно, что Киев проявит «гибкость» в вопросе Донбасса, но Россия своими успехами может загнать его в угол.

«Не так давно выступал глава российского генштаба Валерий Герасимов, который сказал, что на протяжении этого года Россия освободила примерно 1800 квадратных километров территории Донбасса. Если российские войска продолжат успешно продвигаться на поле боя, то и никакой пересмотр позиций от Киева будет не нужен. У них уже просто не будет выбора, поскольку спорный вопрос будет решен на поле боя», — заключил Кортунов.