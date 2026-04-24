В МИД заявили, что Запад решил сдерживать Россию на Балканах

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью информационной службе «Вести» заявил, что страны Запада начали против России политико-дипломатическую войну на Балканах.

По словам дипломата, таким образом Запад решил сдерживать Россию.

«Балканы являются одним из театров, где они реально ведут против нас политико-дипломатическую, психологическую войну», — поделился Грушко.

24 апреля Грушко говорил, что Россия готова в случае необходимости использовать все средства для защиты своей безопасности в Арктическом регионе.

Он отметил, что в нынешней ситуации было бы наивно рассчитывать на добропорядочность «арктических соседей».

В то же время Грушко рассказал, что военная деятельность России в Заполярье носит исключительно оборонительный характер. По его словам, наблюдаемая в последние годы модернизация российской инфраструктуры в Арктике свидетельствует о растущем внимании страны к вопросам развития заполярных территорий. Эта деятельность не представляет ни для кого угрозы, подчеркнул заместитель главы МИД.

Ранее Арктику назвали одной из наиболее вероятных зон противостояния России и НАТО.