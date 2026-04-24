Стало известно, сколько иностранных наемников воюет в рядах ВСУ

РИА Новости: на Украине воюют до 16,5 тыс. иностранных наемников
На Украине воюют до 16,5 тыс. иностранных наемников. Об этом рассказали РИА Новости в силовых структурах.

«Речь идет о 16,5 тыс. человек, семь тысяч из которых колумбийцы», — уточнил источник.

По данным силовиков, большая часть иностранцев разрывает контракт с украинской армией достаточно быстро и остается на территории республики или же уезжает в страны Европейского союза (ЕС).

22 апреля член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил «Газете.Ru», что иностранные наемники в рядах ВСУ будут и далее бунтовать против командования после инцидента с мятежом более 300 военных из разных стран под Харьковом из-за неудачной контратаки Украины. Дело может дойти вплоть до применения оружия.

В марте президент Колумбии Густаво Петро подписал законопроект о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством. Комментируя ситуацию, депутат от правящей коалиции «Исторический пакт» Алехандро Торо назвал решение главы государства «прекрасной новостью».

Ранее украинский пленный рассказал о колумбийских женщинах в рядах ВСУ.

 
