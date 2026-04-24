Россиянин преследовал девочку и надругался над ней в подъезде

В Калининградской области мужчину осудили за надругательство над девочкой

В Калининградской области 31-летний мужчина получил срок за надругательство над девочкой. Об этом сообщает суд региона.

Инцидент произошел в Советске. По данным следствия, россиянин заметил ребенка на улице Бетховена. После этого он стал преследовать несовершеннолетнюю и зашел с ней в подъезд.

«Удерживая ребенка, он совершил в отношении нее действия сексуального характера, причинив малолетней физическую боль и нравственные страдания», – сообщается в публикации.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Выяснилось, что до этого он уже совершал подобные преступления. В результате фигурант попал в колонию особого режима на 15 лет и шесть месяцев. Также он не сможет заниматься деятельностью, которая связана с работой с детьми. Этот запрет будет сохраняться 18 лет и 10 месяцев.

Помимо этого, суд взыскал с мужчины 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее уборщик изнасиловал дочь экс-работодателя и расправился с ней из-за увольнения.