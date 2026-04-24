Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Мигрант заманил девочку в свой номер в отеле и изнасиловал

В Британии просивший убежища мигрант похитил семилетнюю девочку и изнасиловал
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании суд вынес приговор иностранцу, который изнасиловал несовершеннолетнюю. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, 30-летний мигрант прибыл в страну в качестве беженца и попросил укрытия. Инцидент произошел в момент, когда он проживал в одном из отелей Лондона.

Заметив в коридоре семилетнюю девочку, он разговорился с ней. Выяснив, что матери нет рядом, он пообещал ребенку яблоко и заманил в свой номер, где надругался.

«Я не могла сказать ему, чтобы он ушел, потому что мне было слишком страшно», – рассказала пострадавшая.

В какой-то момент ей удалось сбежать и обратиться в службу безопасности отеля. В результате мужчину арестовали. Его обвинили в похищении и сексуальном насилии. Во время судебного разбирательства девочка заявила, что ей до сих пор снятся кошмары.

Сам мужчина отрицал свою вину и говорил, что только поцеловал ее, но без какого-либо подтекста.

Мигранта приговорили к 2,5 годам тюремного заключения. Помимо этого, его включили в список лиц, совершавших сексуальные преступления, на срок семь лет.

Ранее россиянин преследовал девочку и надругался над ней в подъезде.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
