Мигрант заманил девочку в свой номер в отеле и изнасиловал

В Великобритании суд вынес приговор иностранцу, который изнасиловал несовершеннолетнюю. Об этом сообщает The Sun.
По данным издания, 30-летний мигрант прибыл в страну в качестве беженца и попросил укрытия. Инцидент произошел в момент, когда он проживал в одном из отелей Лондона.
Заметив в коридоре семилетнюю девочку, он разговорился с ней. Выяснив, что матери нет рядом, он пообещал ребенку яблоко и заманил в свой номер, где надругался.
«Я не могла сказать ему, чтобы он ушел, потому что мне было слишком страшно», – рассказала пострадавшая.
В какой-то момент ей удалось сбежать и обратиться в службу безопасности отеля. В результате мужчину арестовали. Его обвинили в похищении и сексуальном насилии. Во время судебного разбирательства девочка заявила, что ей до сих пор снятся кошмары.
Сам мужчина отрицал свою вину и говорил, что только поцеловал ее, но без какого-либо подтекста.
Мигранта приговорили к 2,5 годам тюремного заключения. Помимо этого, его включили в список лиц, совершавших сексуальные преступления, на срок семь лет.
Ранее россиянин преследовал девочку и надругался над ней в подъезде.