Мигрант заманил девочку в свой номер в отеле и изнасиловал

В Великобритании суд вынес приговор иностранцу, который изнасиловал несовершеннолетнюю. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, 30-летний мигрант прибыл в страну в качестве беженца и попросил укрытия. Инцидент произошел в момент, когда он проживал в одном из отелей Лондона.

Заметив в коридоре семилетнюю девочку, он разговорился с ней. Выяснив, что матери нет рядом, он пообещал ребенку яблоко и заманил в свой номер, где надругался.

«Я не могла сказать ему, чтобы он ушел, потому что мне было слишком страшно», – рассказала пострадавшая.

В какой-то момент ей удалось сбежать и обратиться в службу безопасности отеля. В результате мужчину арестовали. Его обвинили в похищении и сексуальном насилии. Во время судебного разбирательства девочка заявила, что ей до сих пор снятся кошмары.

Сам мужчина отрицал свою вину и говорил, что только поцеловал ее, но без какого-либо подтекста.

Мигранта приговорили к 2,5 годам тюремного заключения. Помимо этого, его включили в список лиц, совершавших сексуальные преступления, на срок семь лет.

