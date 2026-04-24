Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Спасатели обнаружили троих туристов, попавших под лавину в Бурятии

Foto Matevz Lavric/Shutterstock/FOTODOM

Спасатели нашли живыми троих туристов, которые попали под лавину на горе Мунку-Сардык в Бурятии. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

Они получили травмы различной степени тяжести.

«Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили троих туристов из группы, попавшей под сход снежной массы на перевале «26-го партийного съезда» на горе Мунку-Сардык», — сказали в ведомстве.

Кроме того, при проведении обследования района схода лавины спасатели обнаружили тело одного туриста из этой группы.

24 апреля Следственное управление СК России по республике Бурятия возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после схода лавины на группу туристов.

18 апреля группа туристов из Красноярска выдвинулась из поселка Монды в Бурятии для восхождения на гору Мунку-Сардык. Путешественников сопровождал профессиональный гид. Спустя два дня группа достигла вершины, после чего начала спускаться в связках по несколько человек. Однако последняя связка туристов, состоящая из мужчины и двух женщин, отстала и в итоге не вернулась в лагерь. Спасти людей не удалось, 22 апреля их без признаков жизни доставили с горы в район кафе «Белый Иркут».

Ранее в горах Бурятии погибли три человека.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!