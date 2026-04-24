Спасатели обнаружили троих туристов, попавших под лавину в Бурятии

Спасатели нашли живыми троих туристов, которые попали под лавину на горе Мунку-Сардык в Бурятии. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

Они получили травмы различной степени тяжести.

«Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили троих туристов из группы, попавшей под сход снежной массы на перевале «26-го партийного съезда» на горе Мунку-Сардык», — сказали в ведомстве.

Кроме того, при проведении обследования района схода лавины спасатели обнаружили тело одного туриста из этой группы.

24 апреля Следственное управление СК России по республике Бурятия возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после схода лавины на группу туристов.

18 апреля группа туристов из Красноярска выдвинулась из поселка Монды в Бурятии для восхождения на гору Мунку-Сардык. Путешественников сопровождал профессиональный гид. Спустя два дня группа достигла вершины, после чего начала спускаться в связках по несколько человек. Однако последняя связка туристов, состоящая из мужчины и двух женщин, отстала и в итоге не вернулась в лагерь. Спасти людей не удалось, 22 апреля их без признаков жизни доставили с горы в район кафе «Белый Иркут».

Ранее в горах Бурятии погибли три человека.