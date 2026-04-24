В Иране опровергли заявление Белого дома о переговорах

Tasnim: Иран не обращался к США с просьбой о переговорах

Тегеран не запрашивал новые переговоры с Вашингтоном. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«С самых первых часов после завершения первого раунда переговоров в Исламабаде (Пакистан) американцы постоянно обращаются с просьбами о продолжении переговоров через пакистанского посредника», — говорится в публикации.

Кроме того, отмечает агентство, СМИ США постоянно сообщают, что представители Вашингтона уже направляются в Пакистан.

Уточняется, что несмотря на «огромное стремление и потребность» США в переговорах, Иран подчеркнул, что из-за чрезмерных требований американской стороны в настоящее время и в нынешних условиях решение о встрече принято не было.

24 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в субботу, 25 апреля, полетят в Исламабад для переговоров с Ираном.

По ее словам, Тегеран «хочет вести переговоры» и сделать это «лично». Поэтому президент Соединенных Штатов «всегда готов дать шанс дипломатии», отметила Левитт.

Ранее в Белом доме заявили о прогрессе в диалоге США и Ирана.