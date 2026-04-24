ФНС опровергла блокировку счетов без решения суда

ФНС: при долге приостанавливают операции только на сумму задолженности
Информация о том, что Федеральная налоговая служба (ФНС) для взыскания долгов блокирует счета без решения суда, не соответствуют действительности. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ведомства.

Там подчеркнули, что ФНС России не приостанавливает операции по банковским счетам свыше суммы налоговой задолженности при неуплате налогов в срок.

«ФНС России не блокирует счета, а приостанавливает операции по счетам в банке только на сумму имеющегося долга. Сумма денежных средств, превышающая сумму долга, доступна плательщику», — сказали в ведомстве.

В ФНС добавили, что процедура взыскания задолженности со счетов физических лиц в банке происходит в случае неуплаты налогов срок.

Там также отметили, что операции по счетам возобновляются после погашения всей суммы просроченной задолженности. При этом долги индивидуальных предпринимателей взыскиваются без разделения на долги предпринимателя и физического лица.

До этого директор налоговой практики Quattor Владимир Ким предупредил, что у ФНС могут возникнуть вопросы к россиянам из-за регулярных сопоставимых поступлений на карту.

